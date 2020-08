Wciąż nie jest znana przyczyna pożaru, który wybuchł w poniedziałek wieczorem w Kielcach. Zapalił się dach supermarketu Lidl, ogień błyskawicznie objął dużą część budynku. Obecnie strażacy przeszukują pogorzelisko.

Do całej sytuacji doszło w poniedziałek przed godziną 21:00 w sklepie Lidl zlokalizowanym przy ulicy Piekoszowskiej w Kielcach. W warstwie podsufitowej w środku budynku pojawił się ogień. Na szczęście został bardzo szybko dostrzeżony przez obsługę sklepu, która zadzwoniła na numer alarmowy i przystąpiła do wyprowadzania klientów.

W budynku znajdowało się 20 osób – klientów i pracowników sklepu. Wszyscy bezpiecznie opuścili obiekt. Okazało się, że ogień zaczął rozprzestrzeniać się bardzo szybko, co potwierdził rzecznik prasowy świętokrzyskiej straży pożarnej Marcin Nyga. „Pożar w markecie Lidl rozwijał się dość intensywnie. W bardzo krótkim czasie ogarnął całą konstrukcję poszycia dachowego. Po kilkudziesięciu minutach dach zapadł się do środka” – powiedział.

Strażacy skupili się, by ogień nie rozprzestrzenił się na znajdującą się w pobliżu stację paliw oraz budynek mieszkalny. „W sąsiedztwie sklepu Lidl w bliskiej odległości znajdowały się budynek mieszkalny i stacja paliw. W pierwszej fazie strażacy skupili się, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się ognia na zbiorniki z paliwem. Udało się to w całości” – mówił Marcin Nyga.

Pożar supermarketu Lidl. Trwa przeszukiwanie pogorzeliska

Akcja gaśnicza trwała całą noc. Około godziny 1:00 strażacy mogli rozpocząć akcję wewnątrz budynku marketu Lidl przerzucając cały towar i przelewając go wodą. Na miejscu pracowało ponad 50 strażaków, którzy gasili ogień do rana.

Rzecznik świętokrzyskiej straży pożarnej poinformował, że płomienie i temperatura nie zagrażają już bezpieczeństwu. „Płomienie i temperatura nie zagrażają już bezpieczeństwu. Natomiast dzięki uprzejmości pana prezydenta Bogdana Wenty mamy do dyspozycji koparkę. Musimy przerzucić cały towar znajdujący się w sklepie i przelać go wodą” – powiedział.

Przyczyny pożaru supermarketu Lidl na razie nie są znane.

Źr.: Radio ZET, kielce.wyborcza.pl, Facebook/Wyborcza.pl Kielce