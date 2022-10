Niedawno w Słupsku wybuchł pożar w Biedronce, który odbił się szerokim echem w Polsce. Policyjne śledztwo pozwoliło na ustalenie, że doszło do podpalenia. Znaleziono również sprawców. Jednak ich wiek może zdumiewać.

Pożar w Biedronce przy ulicy Wolności w Słupsku wybuchł jeszcze w lipcu tego roku. Policyjne śledztwo objęło zabezpieczenie dowodów, którymi były m.in. nagrania z monitoringu, czy zeznania świadków dramatu.

Zgromadzone przez policję i prokuraturę dowody skierowały uwagę na parę chłopców w wieku 11 i 12 lat. Biegły wskazał, że do pożaru doszło w konsekwencji podpalenia przy użyciu zapałki lub zapalniczki izolacji termicznej ze styropianu. Dzieci mogły także „wesprzeć się” materiałami papierniczymi czy kartką papieru.

„Analiza zapisu monitoringu oraz przesłuchania świadków wskazują, że pożar mogli wywołać dwaj chłopcy w wieku 11 i 12 lat. Mamy opinię biegłego, który stwierdził, że wysoce prawdopodobne jest, że bezpośrednią przyczyną powstania pożaru było podpalenie przy użyciu zapałki lub zapalniczki izolacji termicznej ze styropianu po stronie lewej budynku sklepu” – wytłumaczyła prokurator Magdalena Gadoś w rozmowie z portalem Radio Gdańsk.

Pożar w Biedronce spowodował straty w okolicach aż 12 mln zł. Prokuratura skierowała do sądu wniosek w sprawie domniemanych sprawców podpalenia. Jeśli sąd przychyli się do wersji śledczych, że to właśnie chłopcy ponoszą winę za zdarzenie, odpowiedzialność poniosą też rodzice dzieci.

Źr. o2.pl