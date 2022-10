W dobie wysokich stóp procentowych i drogich kredytów promocyjne pożyczki za darmo cieszą się coraz większą popularnością. W zależności od potrzeb można je zaciągnąć na 30 lub 60 dni, a więc właśnie przez taki okres korzystać z dodatkowych pieniędzy bez ponoszenia żadnych kosztów. Jak to możliwe i gdzie szukać takich ofert? Podpowiadamy!

Na czym polega promocja pożyczka za darmo?

Pożyczki za darmo na 30 lub 60 dni są oferowane w ramach promocji, która przeznaczona jest głównie dla nowych klientów instytucji pożyczkowych. Jej zasady są bardzo proste:

pierwsza pożyczka jest za darmo (ma RRSO 0%), o ile zwróci się pieniądze w wyznaczonym terminie.

Za rzetelne wywiązanie się z umowy pożyczkodawca nie naliczy zatem odsetek wynikających z oprocentowania i nie pobierze żadnych prowizji, ani innych opłat widniejących w standardowym cenniku. Jeśli więc taka darmowa pożyczka wynosi np. 3000 zł, oddać trzeba także 3000 zł i ani grosza więcej.

Dlaczego pożyczki za darmo są tylko na 30 lub 60 dni?

Promocyjne pożyczki za darmo można zaciągnąć wyłącznie na 30 lub 60 dni. Są to więc krótkoterminowe zobowiązania, które w dodatku należy zwrócić jednorazowo poprzez przelanie na konto pożyczkodawcy całej pożyczonej kwoty. Próżno natomiast szukać darmowej pożyczki spłacanej w ratach przez kilka lub kilkanaście miesięcy.

Dlaczego pożyczkodawcy oferują darmowe pożyczki z tak krótkim terminem spłaty? Przede wszystkim dlatego, że pożyczanie pieniędzy za darmo na dłuższy okres byłoby dla nich nieopłacalne. Wszystkie instytucje kredytowe działają przecież w celu osiągania zysków, a te pochodzą głównie z odsetek i prowizji od udzielonych zobowiązań.

Pozbycie się znacznej części kapitału na długoterminowe darmowe pożyczki mogłoby więc zachwiać stabilnością finansową pożyczkodawców i przez to uniemożliwić im udzielanie pożyczek kolejnym klientom.

Jakie firmy oferują darmowe pożyczki?

Darmowe pożyczki oferują wyłącznie pozabankowe instytucje pożyczkowe. Banki nie mają takiej oferty – ich promocje na kredyty sprowadzają się do proponowania albo niższego oprocentowania, albo braku prowizji, co skutkuje tym, że skorzystanie z produktu bankowego zawsze wiąże się z jakimiś kosztami.

Co ważne, pozabankowe pożyczki za darmo dostępne są wyłącznie przez Internet. Wszystko dlatego, że firmy działające online ponoszą niższe koszty prowadzenia działalności niż stacjonarne biura pożyczkowe, a więc tylko one mogą sobie pozwolić na rezygnację z części zysków.

Jeśli więc chcesz skorzystać z promocji, musisz zajrzeć do Internetu. W pierwszej kolejności warto sprawdzić ranking prezentujący pożyczki za darmo, na przykład https://pozyczasz.pl/pozyczki/. Tego typu serwisy prezentują wyłącznie legalne oferty od najlepszych pożyczkodawców.

Po znalezieniu odpowiedniego produktu odwiedź stronę wybranego pożyczkodawcy i tam dokonaj wszystkich formalności związanych z zaciągnięciem zobowiązania. Nie jest to trudne, ponieważ zwykle wystarczy wypełnić formularz wniosku online oraz potwierdzić swoją tożsamość za pomocą rachunku bankowego.

Decyzja o przyznaniu pożyczki przesyłana jest zwykle w ciągu kilku minut SMS-em lub e-mailem. Jeśli będzie pozytywna, pożyczkodawca od razu wyśle Ci pieniądze na wskazany numer konta.

Najlepsze pożyczki za darmo na 30 dni

Najwięcej promocji dotyczy pożyczek na 30 dni i ze względu na taki krótki termin spłaty nazywa się je często darmowymi chwilówkami. Według aktualnego rankingu pożyczek za darmo najlepsze oferty mają dzisiaj następujące firmy:

Wandoo

W tej firmie jako nowy klient możesz pożyczyć całkowicie za darmo kwotę od 100 do 3000 zł. Kolejna pożyczka jest już odpłatna, ale można ją zaciągnąć nawet do 8000 zł. Termin spłaty zobowiązania wynosi zawsze 30 dni, ale można go wydłużyć za pomocą refinansowania,

Smart Pożyczka

Tutaj pierwsza darmowa pożyczka dostępna jest w kwocie od 200 do 3000 zł. Następna może wynieść do 15000 zł i choć będzie odpłatna, większość klientów może liczyć na atrakcyjne rabaty. Atutem oferty jest rozpatrywanie wniosków 24/7, a także możliwość skorzystania z pakietu Premium, który zapewnia m.in. natychmiastowy przelew pieniędzy z pominięciem sesji księgowań międzybankowych.

Alfa Kredyt

W serwisie tej marki pierwszą pożyczkę za 0 zł możesz zaciągnąć w kwocie od 500 do 3000 zł na 30 dni. Kolejne pożyczki są odpłatne i dostępne w wysokości do 6000 zł. Firma oferuje atrakcyjny program lojalnościowy dla stałych klientów, a także umożliwia przesunięcie terminu spłaty zobowiązania.

Kuki

Marka oferuje dla nowych klientów darmowe pożyczki wyłącznie w wysokiej kwocie – od 3000 do 5000 zł. Zaciągając niższe zobowiązanie, możesz jednak liczyć na spory rabat, który jest naliczany w przypadku terminowej spłaty zobowiązania.

W tych firmach darmową pożyczkę otrzymasz na 60 dni

Darmowe pożyczki na 60 dni są proponowane zdecydowanie rzadziej, ponieważ aktualnie można je znaleźć jedynie w dwóch firmach – Vivus i Szybka Gotówka. W obu przypadkach pomimo dłuższego terminu spłaty pożyczoną kwotę należy zwrócić jednorazowo na wskazany numer rachunku pożyczkodawcy. Zwolnienie z opłat przysługuje wyłącznie przy terminowym uregulowaniu zobowiązania.

Vivus

Vivus to jedna z największych firm w Polsce oferujących chwilówki online. W internetowym serwisie tej marki nowi klienci mogą wnioskować o pożyczkę z RRSO 0% w kwocie od 100 do 3000 zł. Termin jej spłaty wynosi 61 dni. Kolejne pożyczki dostępne są do 7500 zł, ale trzeba je już spłacić w ciągu 30 dni i z uwzględnieniem standardowych kosztów.

Szybka Gotówka

W Szybkiej Gotówce skorzystasz z pożyczki online w kwocie od 400 do 15000 zł i okresem spłaty 65 dni. Z takim terminem oferowane są także darmowe pożyczki dla nowych klientów. Pierwsza pożyczka za 0 zł nie może jednak przekroczyć 5000 zł, a zwolnienie z opłat przysługuje wyłącznie przy terminowej spłacie zobowiązania.

Aktualność powyższych ofert została zweryfikowana na stronach pożyczkodawców w dniu 28.10.2022.

Dlaczego terminowy zwrot darmowej pożyczki jest taki ważny?

Chcąc skorzystać z promocji darmowej pożyczki, musisz pamiętać o jej warunkach. Przede wszystkim są to produkty oferowane głównie nowym klientom, a więc osobom, które zaciągają zobowiązanie w danej firmie po raz pierwszy.

Ponadto pożyczkodawca nie naliczy Ci odsetek i innych opłat tylko w sytuacji, jeśli oddasz pieniądze w wyznaczonym terminie. Jeśli dojdzie do opóźnienia, będziesz obciążony kosztami wynikającymi ze standardowego cennika.

Warto więc pilnować terminu spłaty pożyczki i przelew środków zrobić nawet na 2-3 dni przed tą datą. Jest to szczególnie ważne, jeśli zobowiązanie regulujesz tradycyjnym przelewem na konto pożyczkodawcy znajdujące się w innym banku, ponieważ wówczas środki będą na nim zaksięgowane nawet na drugi dzień roboczy.

Coraz częściej jednak firmy pożyczkowe oferują możliwość dokonania spłaty pożyczki szybkim przelewem za pomocą bramki płatniczej, do której można mieć dostęp po zalogowaniu się do Panelu klienta w internetowym serwisie pożyczkowym. Skorzystanie z takiej bramki powoduje, że spłata pożyczki jest zaksięgowana od razu na koncie pożyczkodawcy, a więc możesz jej dokonać nawet na tzw. ostatnią chwilę.

Dlaczego darmowych pożyczek jest coraz mniej?

Darmowe pożyczki są dzisiaj na wagę złota, ponieważ ze względu na wysokie stopy procentowe bardzo podrożały wszelkie inne produkty kredytowe. Klienci szukający takich okazji pożyczkowych mogą jednak czuć się rozczarowani, gdyż promocyjnych ofert jest coraz mniej na rynku. Stoi za tym głównie nowa ustawa antylichwiarska, nad którą od miesięcy pracowało Ministerstwo Sprawiedliwości i która została przegłosowana przez Sejm 6 października 2022 roku.

Od początku trwania prac nad nowymi przepisami wiadomo było, że nie będą one korzystne dla firm pożyczkowych. Z obawy o przyszłość branży wiele instytucji wstrzymała się więc z rozwijaniem akcji pożyczkowej m.in. poprzez rezygnację z promowania darmowych pożyczek.

Obawy okazały się słuszne, ponieważ nowa ustawa antylichwiarska przewiduje tak drastyczne obniżenie kosztów pozaodsetkowych pożyczek, że ich udzielanie przestanie się instytucjom pozabankowym opłacać. Wiele z nich prawdopodobnie zakończy swoją działalność, a pozostałe będą zmuszone zlikwidować promocję pierwszej pożyczki za darmo. Dopóki więc nowe przepisy nie weszły w życie, warto skorzystać z takiej oferty – już wkrótce bowiem może ona zniknąć z rynku i już nie pożyczymy pieniędzy na tak atrakcyjnych warunkach.

Artykuł powstał we współpracy z pozyczasz.pl