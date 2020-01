Niemiec Karl Geiger wygrał sobotni konkurs Pucharu Świata w Predazzo. Znakomicie spisali się również Biało-Czerwoni. Dawid Kubacki po raz kolejny wylądował na podium, czwarty był Kamil Stoch, a siódmy Piotr Żyła. Punktował także Maciej Kot. Zawody przyniosły poważne zmiany w klasyfikacji Pucharu Świata.

Skocznie w Predazzo wyjątkowo pasują reprezentantom Polski. W 2003 roku złote medale Mistrzostw Świata zdobywał tu Adam Małysz, dziesięć lat później sukces na dużym obiekcie powtórzył Kamil Stoch, a w 2014 roku Jakub Wolny zdobył tutaj złoto w Mistrzostwach Świata Juniorów.

Obiekty w Predazzo musi dobrze wspominać także Dawid Kubacki. To właśnie we włoskiej miejscowości, w ubiegłym roku, wygrał swój pierwszy konkurs w karierze. Tym razem przybył do Predazzo w roli faworyta.

Polacy poradzili sobie w trudnym konkursie w Predazzo

Konkurs od początku przebiegał pod znakiem trudnych warunków atmosferycznych. Najlepiej poradził sobie w nich Karl Geiger, który poszybował na odległość 104,5 metra i został liderem po pierwszej serii konkursu. Drugi był Stefan Kraft, a trzeci Kamil Stoch, który tracił 5,7 pkt do pierwszego miejsca.

Pozostali Polacy także mieli powody do satysfakcji. Piotr Żyła zajmował 5 miejsce, a Dawid Kubacki poradził sobie z bardzo trudnymi warunkami i wylądował na 8. pozycji. Do drugiej serii awansował także Maciej Kot (29.).

Druga część zawodów była popisem Dawida Kubackiego. Polak wylądował na 104. metrze i awansował na trzeci stopień podium, wyprzedzając zaledwie o 0,1 pkt swojego kadrowego kolegę – Kamila Stocha. To piąty z rzędu konkurs, w którym Dawid kończy rywalizację na podium. Piotr Żyła spadł na 7. miejsce, a Maciej Kot poprawił się o dwie pozycje.

Po raz pierwszy tej zimy w czołowej dziesiątce konkursu Pucharu Świata znalazło się trzech Polaków! #Predazzo #skijumpingfamily pic.twitter.com/nlqgrdQCwX — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) January 11, 2020

Zmiany w klasyfikacji Pucharu Świata. Awans Kubackiego

Portal skijumping.pl zauważył, że był to pierwszy konkurs w sezonie 2019/2020, w którym aż trzech Polaków znalazło się w czołowej dziesiątce. Zawody przyniosły również zmiany w klasyfikacji Pucharu Świata. Geiger wykorzystał wpadkę Ryoyu Kobayashiego i wskoczył na fotel lidera. Z kolei Dawid Kubacki awansował na 5. pozycję, wyprzedzając Mariusa Lidvika. Wpadkę rywali wykorzystał także Kamil Stoch.

Źródło: skijumping.pl, TVP Sport