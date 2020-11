Podczas zmagań z koronawirusem bardzo potrzebujemy codziennej ludzkiej solidarności. Mam wielką prośbę do wszystkich ozdrowieńców – oddawajcie krew i osocze, pomóżcie ocalić czyjeś życie – zaapelował w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu w nagraniu opublikowanym na Facebooku podkreślił, że jesienna fala koronawirusa uderzyła mocniej niż przewidywały to jakiekolwiek scenariusze. Zwrócił uwagę, że z COVID-19 zmaga się cały świat.

„Przed nami listopad, być może najtrudniejszy miesiąc w walce z epidemią. Dlatego dzisiaj potrzebujemy solidarności, ludzkiej, prostej, zwykłej solidarności. Tę solidarność pokazują wszyscy ozdrowieńcy, którzy mogą oddawać krew i oddają swoją krew, bo dopóki nie zostanie wynaleziona skuteczna szczepionka, jest to jedna z metod, które spowalniają chorobę, a więc być może ratują ludzie życie” – wskazał premier.

Zwrócił się więc z apelem do wszystkich ozdrowieńców. „Z Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach chciałbym zaapelować do wszystkich ozdrowieńców. Jeżeli możecie oddać krew, to oddajcie ją. Stając się dawcami krwi, dawcami osocza, stajecie się dawcami życia” – powiedział Morawiecki.

Resort zdrowia w sobotę przekazał informację o 27 tys. 875 nowych zakażeniach koronawirusem. To największa liczba nowych przypadków od początku epidemii. Ministerstwo poinformowało, że zmarło 349 chorych. Od początku epidemii w Polsce zachorowało ponad 500 tys. osób. (PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec / PAP