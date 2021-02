Podejmujemy działania na forum międzynarodowym, by zwiększyć dostawy szczepionek do Polski – zapewnił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Jeżeli tylko mielibyśmy dostępne dawki, to tempo szczepień byłoby dużo wyższe – wskazał.

Premier Mateusz Morawiecki napisał na Facebooku: „Codziennie ponaglam Komisję Europejską i rozmawiam z wieloma przywódcami unijnymi, żeby nie odpuszczać producentom szczepionek. Również Grupa Wyszehradzka podejmuje działania i naciska na instytucje brukselskie, żeby zamówione szczepionki jak najszybciej do nas dotarły”.

Dodał, że sposób dystrybucji i organizacja szczepień były dokładnie planowane od października. „Jeżeli tylko mielibyśmy dostępne dawki, to tempo szczepień byłoby dużo wyższe” – zaznaczył szef rządu.

Według ostatnich danych w Polsce wykonano 1 656 708 szczepień na koronawirusa.

Na rynku unijnym są trzy szczepionki przeciw COVID-19 – dwa preparaty wyprodukowane w technologii mRNA – firmy Pfizer/BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna (Moderna COVID-19 Vaccine) i jeden wektorowy, czyli zawierający adenowirusa, opracowany przez brytyjsko-szwedzki koncern AstraZeneca i naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego (COVID-19 Vaccine AstraZeneca).(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec