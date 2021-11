Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Krynkach z żołnierzami broniącymi polskiej granicy. W odprawie podkreślił, że po raz pierwszy od dziesięcioleci zagrożona jest integralność naszego terytorium. Szef rządu podziękował wojskowym za ich służbę.

Od tygodni trwają regularne ataki na polsko-białoruską granicę. Tysiące migrantów próbuje przedostać się na terytorium naszego kraju, a polskich granic bronią funkcjonariusze Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Policji oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Polskie władze od początku podkreślają, że migranci kierowani są przez służby reżimu Aleksandra Łukaszenki.

W poniedziałek rano premier Mateusz Morawiecki odwiedził polskich żołnierzy w Krynkach na granicy polsko-białoruskiej. W odprawie podkreślił zagrożenie dla integralności terytorialnej naszego kraju. „Czołem żołnierze i funkcjonariusze. Po raz pierwszy od dekad integralność naszego terytorium jest zagrożona. Na straży tej integralności terytorialnej i suwerenności stoicie wy i to, jak wykonujecie swoją służbę jest jednocześnie naszą dumą” – powiedział.

Szef rządu mówił również o działaniach mających na celu uświadomienie sojusznikom niebezpieczeństwa, jakie pojawiło się na granicy. „Zrobię wszystko dla naszych obywateli i dla was, żeby uświadomić wszystkim naszym sojusznikom za oceanem i tym w zachodniej Europie, z jakim realnym niebezpieczeństwem się mierzymy po to, żeby uniknąć tego najgorszego, co może nas czekać” – dodał.

