„Wizyta trzech premierów na zawsze zapisze się w podręcznikach do historii” – mówił premier Ukrainy Denis Szmyhal. Odniósł się w ten sposób do wizyty w Kijowie Mateusza Morawieckiego, Petra Fiali, Janeza Janszy oraz Jarosława Kaczyńskiego, którą określił mianem „bardzo odważnego kroku”.

Premierzy Polski, Czech i Słowenii, a także wicepremier Jarosław Kaczyński spotkali się w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denisem Szmyhalem. Premier Ukrainy po spotkaniu nazwał ją „bardzo odważnym krokiem prawdziwych przyjaciół”. „Rozumiemy, że to jest krok w celu pomocy nam za wolność i czujemy, że nie jesteśmy sami w tej walce, że jesteście nawet nie obok, tylko z nami, tutaj w centrum Kijowa” – mówił. „Cieszymy się, że nasze kraje są połączone jak nigdy wcześniej w tej walce przeciwko barbarzyństwu i agresji” – dodał Szmyhal.

Premier Ukrainy poinformował, że główne tematy poruszane podczas wizyty to międzynarodowa pomoc i odbudowa Ukrainy. „Pracujemy nad tym, by pieniądze i majątek Federacji Rosyjskiej były wypłacone Ukrainie w celu odnowienia wszystkiego, co zniszczył agresor” – powiedział.

Żr.: TVP Info, Twitter