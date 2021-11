Wybór świątecznego podarunku może być prosty i przyjemny. Jeśli pragniesz podarować partnerce wyjątkowy świąteczny upominek, sprawdź kilka pomysłów prezentowych dla niej. Przedstawiamy oryginalne prezenty, które będą idealnie na święta.

Świąteczny zestaw masaży

Podaruj chwile odprężenia swojej drugiej połówce, wybierając zestaw masaży w dowolnym spa. Masaż relaksacyjny to świetna okazja, by odpocząć i spędzić czas tylko ze sobą i swoimi zmysłami. Ten voucher świetnie sprawdzi się jako prezent na święta dla dziewczyny. Karnet obejmuje sesje masaży relaksacyjnych trwających godzinę. Z uwagi na możliwość personalizacji prezentu można skrócić bądź wydłużyć ten czas. Pod okiem profesjonalnych masażystów wybranka pozbędzie się wszelkich napięć, rozluźniając mięśnie i poprawiając swoje samopoczucie. Profesjonalny masaż nie tylko ma działanie antystresowe – pomoże też pobudzić krążenie i ujędrni skórę. Dzięki specjalnym olejkom zapachowym skóra będzie nawilżona. Dodatkowymi zaletami masażu jest również niwelowanie wszelkich miejsc bolących, np. kręgosłupa czy karku. Wszystkie te działania przyczynią się do wspaniałego relaksu, który możesz podarować swojej partnerce jako prezent na święta.

Profesjonalne świąteczne zakupy

Większości kobiet uwielbia kupowanie. Z voucherem na profesjonalne zakupy w towarzystwie stylistki wybieranie ulubionych strojów stanie się jeszcze przyjemniejsze. Zaznacz odpowiedni termin oraz miejsce, a resztą zajmie się modowa profesjonalistka. Dobór kolorów bądź stylizacji nie będzie już długim, pełnym stresu i nerwów, problematycznym procesem. Podczas sesji zakupowej panie znajdą razem idealne kreacje, łącząc je wspólnie według własnych preferencji modowych. Od najbardziej codziennych stylizacji aż po awangardowe kreacje, idealne na wszelkie bale czy imprezy. Oprócz samych zakupów stylistka udzieli minikursu, który będzie stanowił podpowiedź, w jaki sposób samemu można tworzyć i dobierać nietuzinkowe ubrania i łączyć je w różne zestawy.

Rozgrzewający kurs tańca

Zarówno dla początkujących, jak i osób zaawansowanych voucher na kurs pole dance to idealny prezent na święta, zwłaszcza dla niej. Rozwijanie swoich umiejętności, wyrażanie siebie poprzez muzykę czy mocny trening fizyczny to tylko część z zalet tego tanecznego kursu. Dzięki niemu przyszłe tancerki nauczą się podstaw, a po ich opanowaniu będą mogły kontynuować swoje taneczne przygody. Pod okiem profesjonalistów panie uzyskają niezbędną wiedzę o sprzęcie oraz nauczą się, jak poprawnie i bezpiecznie z niego korzystać. W czasie lekcji instruktorzy wyjaśnią, jakie części ciała są wzmocnione mniej, a które bardziej. Na dalszych zajęciach nastąpi nauka wszelkich figur, które będą podstawą tańca z wykorzystaniem rury. Pole dance to nie tylko zjawiskowy pokaz taneczny, lecz także pewnego rodzaju sztuka. Dlatego świetnie sprawdzi się jako prezent dla kobiety ceniącej aktywność fizyczną.

