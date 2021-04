Dotychczasowy prezenter TVN Maciej Dolega zmienia pracę i przechodzi do TVP Info. Jak informuje serwis Wirtualne Media, zostanie nowym gospodarzem porannego pasma w TVP Info. Portal cytuje również Jarosława Olechowskiego, szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Maciej Dolega pracował jako prezenter TVN przez blisko 10 lat. W tym okresie prowadził różne serwisy, w szczególności te związane z prezentowaniem prognozy pogody. W przeszłości współpracował także z TTV i z TVP. To nie pierwszy taki transfer w ostatnim czasie, bo niedawno z TVN do TVP Info przeszli m.in. Karolina Pajączkowska i Paweł Blajer.

Dotychczasowy prezenter TVN poinformował o dołączeniu do TVP również w mediach społecznościowych. „Drodzy, dołączam do ekipy @tvp_info poprowadzę m.in program „Wstaje dzień” TVP to miejsce, w którym zacząłem swoją przygodę z TV. Mam tu wielu przyjaciół i cieszę się, na nowe wyzwania” – stwierdził Maciej Dolega na Twitterze.

W rozmowie z portalem Wirtualne Media zmianę skomentował Jarosław Olechowski, szef TAI. „W ostatnim czasie spływa na moje biurko bardzo dużo CV od pracowników konkurencji. Właściwie aplikują na każde możliwe stanowisko. Wybieramy tych najlepszych, właśnie z myślą o ciągłym rozwoju” – zapewnił.

W ostatnich miesiącach z TVN pożegnało się wielu czołowych dziennikarzy tej stacji.

