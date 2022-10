Prezydent Andrzej Duda podzielił się swoją refleksją z działań na arenie międzynarodowej podczas wtorkowej uroczystości w Belwederze. – Jednego nie udało nam się osiągnąć, a jesteśmy już prawie – zdradził.

Prezydent Andrzej Duda gościł w Belwederze przedstawicieli Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W trakcie spotkania podziękował pracownikom PAIH za „wspieranie polskich firm w ekspansji zagranicznej”.

Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy za zasługi w działalności na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego Polski odznaczeni zostali: Agnieszka Ciećwierz (Srebrny Krzyż Zasługi) oraz Andrzej Juchniewicz (Brązowy Krzyż Zasługi).

Podczas uroczystości prezydent Duda podzielił się pewnym marzeniem. – Mimo całej tej sytuacji wojennej, którą odkładam w tej chwili na bok cały czas mam jedną ambicję. Mówiłem to nawet wczoraj do pana premiera Mateusza Morawieckiego, rozmawialiśmy przez ponad godzinę – powiedział.

-Mówię: Mateusz, panie premierze, właściwie ze spraw międzynarodowych, które być może jeszcze gdzieś tam są w zasięgu ręki, czego nie udało nam się osiągnąć w ostatnim czasie, bo rzeczywiście przez okres tych 7 lat udało nam się osiągnąć bardzo wiele i gościliśmy szczyt NATO w Polsce i byliśmy członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, niestałym, ale jednak byliśmy i mamy dzisiaj obecność sojuszniczą w Polsce w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i rozprzestrzeniliśmy się także dyplomatycznie, zakładając placówki tam, gdzie ich nie było, czy tam, gdzie za poprzednich rządów zostały one zlikwidowane – dodał.

Prezydent przyznał, że widziałby Polskę w gronie G20. – Jednego nie udało nam się osiągnąć, a jesteśmy już prawie. Jeszcze nie weszliśmy do G20. Moją wielką ambicją jest, żebyśmy weszli do G20. Nie jest proste, nie przelicza się to tylko na proste statystyki czystych danych gospodarczych, to jest także jeszcze i polityka – stwierdził.

-Tutaj zadanie do wykonania, kto wie, który prezydent będzie miał tę wielką przyjemność i satysfakcję tego by Polskę, wespół z kolegami, którzy będą sprawowali rząd w naszym kraju do G20 wprowadzać. Cichą mam cały czas nadzieję, że może to ja,, choć sytuacja bardzo się dzisiaj skomplikowała – dodał.