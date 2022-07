Recep Tayyip Erdogan spotkał się w Teheranie z Władimirem Putinem. Przed rozmową prezydent Turcji upokorzył prezydenta Rosji. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać reakcję Putina. To zemsta za wydarzenie sprzed lat?

We wtorek Władimir Putin przybył we wtorek z wizytą do Teheranu, gdzie spotkał się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem i prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim, a także z irańskim przywódcą duchowym ajatollahem Alim Chameneim. Tematem rozmów była sytuacja w Syrii.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym uwieczniono moment „wystawienia” Putina przez Erdogana. Prezydent Turcji spóźnił się na spotkanie z prezydentem Rosji, przez co Putin musiał stać samotnie przed kamerami robiąc dobrą minę do złej gry.

Przywódca Rosji jest wyraźnie zdenerwowany. Usiłuje przykryć nastrój sztucznymi uśmiechami, jednak w czasie oczekiwania widać napięcie.

Putin musiał poczekać na Erdogana. Jego mina bezcenna. Ale to i tak szokujące, że ktoś jeszcze podaje Putinowi rękę.

Sytuacja przypomina podobne zdarzenie sprzed 2 lat. Wówczas to Erdogan został zmuszony, aby czekać przed gabinetem Putina. Media rosyjskie upokorzyły wówczas prezydenta Turcji. W jednym z materiałów pojawił się licznik, wskazujący ile dokładnie czasu Erdogan spędził pod drzwiami Putina.

Prezydent Rosji jest znany ze „spóźniania się” na spotkania z czołowymi przywódcami. Niektórzy widzą w tym zachowaniu chęć pokazania dominacji i wyprowadzenia rozmówcy z równowagi.

