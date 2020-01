Prezydent Ukrainy Wołydymyr Zełenski wygłosił orędzie po katastrofie samolotu Boeing 737-800, w którym zginęło 176 osób. Zapowiedział on ukaranie wszystkich winnych oraz zwrócił się o międzynarodową pomoc.

Ukraiński samolot, na pokładzie którego znajdowało się 176 osób, zestrzelony został zaledwie kilka godzin po irańskim ataku na amerykańskie bazy w Iraku. Początkowo podano, że przyczyną katastrofy była awaria silnika, jednak szybko okazało się, że maszyna została przypadkowo zestrzelona. Zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi. Na pokładzie znajdowało się 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców, a także obywatele Szwecji, Afganistanu. Wielkiej Brytanii i Niemiec.

W specjalnym orędziu prezydent Ukrainy zapowiedział, że szczątki ofiar zostaną oddane rodzinom a sprawcy będą ukarani. „W tych trudnych dla każdego z nas dniach chcę powiedzieć, że szczątki wszystkich ofiar zostaną oddane ich rodzinom, które będą mogły po ludzku pożegnać się z nimi. Godnie uczcimy ich pamięć. Wszyscy winni zostaną ukarani” – powiedział.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że do Iranu wysłano 45 specjalistów, którzy badają przyczyny katastrofy. Mówił również o swoich rozmowach z przywódcami innych państw. „Działaliśmy systematycznie, bez histerii i na rzecz jednej sprawy: osiągnięcia wyników, czyli ustalenia prawdy dotyczących okoliczności tej tragedii” – powiedział. „Biuro prokuratora generalnego wszczęło śledztwo w sprawie umyślnego zabójstwa obywateli Ukrainy. Rząd udzieli pomocy finansowej rodzinom ofiar” – dodał.

Ukraiński przywódca zwrócił się też do społeczności międzynarodowej, by solidarnie dążyła do pełnego wyjaśnienia przyczyn tragedii. „Jest to potrzebne nam wszystkim. Potrzebne człowiekowi, który powinien czuć się w tym świecie bezpiecznie, niezależnie od tego, czy znajduje się na ziemi, wodzie czy w powietrzu. Człowiek i jego życie powinny bowiem być najwyższą wartością dla każdej władzy, każdego państwa i polityka” – podkreślił.

