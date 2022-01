W moim kalendarzu prezydenckim to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku – oświadczył prezydent Andrzej Duda na Polanie Szymoszkowej. Głowa państwa przybyła do Zakopanego tuż po przejściu COVID-19. Podczas swojego wystąpienia Duda zażartował z sytuacji…

Prezydent Andrzej Duda już zdrowy. W niedzielę pojawił się w Stolicy Tatr, podczas ósmej edycji 12-godzinnego Slalom Maratonu Zakopane 2022. – W moim kalendarzu prezydenckim to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku – zapewnia prezydent.

Duda pozwolił sobie na żart z doniesień medialnych na temat swojego zamiłowania do nart. – Dostrzegam w nim kilka elementów. Media zresztą trafnie przewidziały, że Duda, choć pewnie chory na Covid, leży tam sztywny, to na ten narciarski maraton do Zakopanego na pewno przyjedzie. Nie mylili się – powiedział rozbawionym głosem.

Prezydent Duda na Polanie Szymoszkowej. Wspomniał o szczepieniach

Prezydent skorzystał z okazji i podzielił się refleksją na temat koronawirusa. – Jeżeli ktoś wątpi w skuteczność szczepień, to mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że po trzech dawkach szczepienia zniosłem tę chorobę znacznie lżej niż w październiku 2020 roku, kiedy byłem chory po raz pierwszy – powiedział.

– Wtedy czułem, ze jestem chory, miałem grypę, teraz praktycznie w ogóle nie odczułem tego, że jestem chory. Musiałem odsiedzieć dziesięć dni w zamknięciu, ale dotarłem, jestem z wami, za co jestem wdzięczny Panu Bogu – dodał.

