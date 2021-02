W Białymstoku doszło do próby porwania 9-letniego chłopca – informuje lokalny „Kurier Poranny”. Udaremnić ją miał przypadkowy przechodzień, którego poszukuje obecnie matka dziecka. Złożyła również zawiadomienie na policję.

Do całego zdarzenia doszło na os. Leśna Dolina w Białymstoku. Jak podaje „Kurier Poranny”, w poniedziałek, gdy chłopiec po godzinie 18:00 wracał z odwołanego treningu, miało dojść do próby jego porwania. Zdarzenie miało miejsce na przystanku autobusowym przed szkołą podstawową nr 49.

Na przystanku miało pojawić się auto, z którego wysiadł mężczyzna. Miał on chwycić 9-latka za rękę i próbował wciągnąć chłopca do samochodu. Do akcji miał wkroczyć przypadkowy przechodzień, który udaremnił porwanie.

Mężczyzny szuka obecnie matka chłopca, która zgłosiła również zdarzenie na policję. „Prowadzimy czynności w tej sprawie. Ustalamy wszystkie okoliczności i przebieg tego zdarzenia. Opracowujemy również rysopis osoby, która mogła mieć z nim związek” – powiedziała w rozmowie z Onetem aspirant Katarzyna Zarzecka z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Źr.: Kurier Poranny, Onet