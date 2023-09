Wybór nowego selekcjonera może stać się przełomem dla polskiej reprezentacji, która od miesięcy pogrążała się w coraz większym kryzysie. Michał Probierz postawił sprawę jasno i wyjaśnił, jak postąpi z Robertem Lewandowskim. Wśród ekspertów pojawiały się w ostatnim czasie różne głosy na ten temat.

Atmosfera wokół reprezentacji Polski od dłuższego czasu stawała się coraz gorsza. Po głośnym wywiadzie Lewandowskiego, w którym krytycznie wypowiadał się m.in. o kolegach z kadry, pojawiły się głosy o odebraniu Lewemu opaski kapitańskiej. Niektórzy sugerowali nawet, że zawodnik powinien „odpocząć” od kadry przynajmniej przez październik.

Co na to Probierz? Nowy selekcjoner stawia sprawę jasno i nie pozostawia żadnych złudzeń. Lewandowski na pewno pojawi się w składzie reprezentacji w najbliższych meczach. „W tym momencie koniecznie jest wyselekcjonowanie odpowiedniej grupy, która osiągnie sukces. Nie oczekiwałbym rewolucji, że wyrzucimy jakichś piłkarzy. Nie, broń Boże. Zrobimy wszystko, by grali jak najlepsi zawodnicy” – zapewnił nowy selekcjoner.

Probierz zapewnił, że nie zamierza rezygnować z Lewego. „Trzeba pamiętać, że w pewnym momencie ta grupa zawodników starzeje się tak jak wszyscy. Często oni sami oceniają, jak się prezentują. Robert [Lewandowski] czy Wojtek [Szczęsny] są w formie, są dobrze dysponowani. Trzeba pamiętać, że będą też kontuzje i kartki i od tych zawodników dużo zależy” – mówił.

Źr. Interia