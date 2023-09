Robert Lewandowski zabrał głos ws. wyboru nowego selekcjonera. Napastnik FC Barcelony był pytany o decyzję Cezarego Kuleszy po meczu Ligi Mistrzów, w którym jego klub zmierzył się z belgijską Antwerpią.

Lewandowski wystąpił we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów, w którym FC Barcelona rywalizowała z Royalem Antwerp. Podopieczni Xaviego zdemolowali przeciwników i wbili im aż pięć bramek.

Jedną z nich zdobył Robert Lewandowski, który wykorzystał bardzo dobre podanie Joao Felixa. Ostatecznie spotkanie zakończyło się rezultatem 5-0 i w stolicy Katalonii można było świętować.

Po końcowym gwizdku Lewandowski udzielił wywiadu dla telewizji Polsat. Prowadzący rozmowę Bożydar Iwanow zapytał kapitana reprezentacji Polski o wybór nowego selekcjonera biało-czerwonych.

Warto podkreślić, że w momencie rozmowy Iwanowa z Lewandowskim nie było jeszcze pewne, iż to właśnie Michał Probierz zostanie nowym opiekunem reprezentacji Polski. Media podawały jednak, że to właśnie były trener Cracovii obejmie kadrę.

– Nie wiem nawet jakie są opcje. Nie wiem, czy trener został wybrany. Nie do mnie to należy, ja skupiam się na innych rzeczach – powiedział na początku Lewandowski. Chwilę później, dopytany o Probierza, wypowiedział jednak następujące, wymowne słowa: „Będę próbował pomóc, jeśli będę mógł, oby reprezentacja na tym zyskiwała”.

