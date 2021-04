„Gazeta Wyborcza” informuje o oburzeniu rodziców dzieci, które przystąpiły ostatnio do pierwszej komunii. Ksiądz Grzegorz, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Ryczywole (województwo wielkopolskie) miał skrytykować ich za to, że otrzymał za mało pieniędzy z okazji uroczystości.

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, do całej sytuacji miało dojść we wtorek, 27 kwietnia – tuż po niedzieli, podczas której odbyła się uroczystość pierwszej komunii świętej. Ks. Grzegorz, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Ryczywole, miał spotkać się z rodzicami. Jego zdaniem, miał otrzymać za mało pieniędzy i to w dodatku na konto. „Czemu wpłacaliście na konto? Ja potrzebuję gotówki. (…) Wy się wystroicie, a ja nie mam na nowe buty” – miał powiedzieć kapłan.

Rodzice nie kryją oburzenia postawą proboszcza. „W niedzielę do komunii przystąpiło 41 dzieci, więc księdzu wyszło, że zapłaciliśmy za mało” – mówią w rozmowie z „GW”.

Jak donoszą parafianie, to nie pierwszy tego typu przypadek. Kapłan miał już podnosić cennik za pozostałe sakramenty i domagać się wykonywania nieodpłatnych usług na rzecz Kościoła. Skargi w tej sprawie wpłynęły już do kurii, która jednak nie zainterweniowała.

Źr.: Gazeta Wyborcza