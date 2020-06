Minister zdrowia Łukasz Szumowski zabrał głos w sprawie procesji Bożego Ciała. W wielu świątyniach w całej Polsce wierni Kościoła katolickiego tradycyjnie wyjdą na ulice miast i miejscowości.

Już w najbliższy czwartek będzie miała miejsce uroczystość Bożego Ciała. Tego dnia wierni Kościoła katolickiego wychodzą na ulice miast i miejscowości w tradycyjnych procesjach. Odbędą się one również w tym roku, jednak ze względu na stan pandemii w w wielu miejscach będą wyglądały inaczej.

Głos w sprawie organizacji procesji zabrał w programie „Newsroom” na antenie Wirtualnej Polski minister zdrowia. Łukasz Szumowski podkreślił, że procesje powinny być częstsze, ale zaleca, by były organizowane w mniejszych grupach. „Im mniejsze grupy, tym większe bezpieczeństwo” – polecił.

Szef resortu zdrowia zaapelował również o zachowanie dystansu, a jeśli nie jest to możliwe, o noszenie maseczek. Zaznaczył, że wiele zależy od postawy proboszczów. „Wiele zależy od przekazu w danym kościele. Wiele z nich rygory stosowało, gdzie indziej było gorzej. Apeluję do księży proboszczów o maksymalne, zdroworozsądkowe podejście, żeby wszystko to było bezpieczne dla wiernych” – mówił.

Źr.: WP