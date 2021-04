Trwająca obecnie decyzja „Dance Dance Dance” budzi od początku spore kontrowersje. Wiele emocji wzbudza też skład jurorski. Jak donosi Pudelek, produkcja show nie jest zadowolona z postawy Joanny Jędrzejczyk.

Zaangażowanie Joanny Jędrzejczyk i Agustina Egurroli w show Telewizji Polskiej pt. „Dance Dance Dance” wzbudziło wiele emocji. Jak się okazuje, pytania o słuszność takiej decyzji mają pojawiać się również wśród producentów. Jak donosi Pudelek, obecnie nie są oni zadowoleni z postawy, jaką podczas programu prezentuje Joanna Jędrzejczyk.

Jak się okazuje, jurorka miała być dla uczestników wsparciem, podczas gdy często ocenia ich bardzo surowo. „Produkcja nie jest zadowolona z jurorowania Joanny Jędrzejczyk. Miała być jurorem motywacyjnym, stosunkowo łagodnym oraz wspierającym uczestników, tymczasem od początku programu przyznaje surowe noty, niejednokrotnie niższe niż profesjonalistka – Ida Nowakowska” – ujawnia informator portalu.

Dodaje, że obecnie właśnie z powodu Joanny Jędrzejczyk pojawiają się problemy nawet przy montowaniu odcinków. „Jest zdezorientowana na nagraniach, rozgląda się na wszystkie strony, nie wie, ile punktów przyznać, ewidentnie nie odnalazła się jako jurorka w tanecznym show. Trzeba montować nagrania tak, aby uzyskać odpowiedni efekt odcinka, co jest bardzo czasochłonne dla ekipy, jednak póki co udaje się to z dość dobrym skutkiem” – stwierdza.

Wiele wskazuje na to, że Joanna Jędrzejczyk może nie pozostać długo na fotelu jurorskim. Telewizja Polska nie zamierza jednak kończyć współpracy z zawodniczką. Istnieje spora szansa, że zostanie ona zaangażowana do innych formatów – nie tylko rozrywkowych, ale może przede wszystkim sportowych.

Czytaj także: Pazura zaszczepił się przed kamerami. Niektóre komentarze mogą go zaskoczyć [WIDEO]

Źr.: Pudelek