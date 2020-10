Wirusolog prof. Włodzimierz Gut w rozmowie na antenie Polskiego Radia 24 ostrzegł, że koronawirus rozprzestrzenił się już do takiego stopnia, że każdy może spotkać się z osobą zakażoną. W czwartek padł kolejny niechlubny rekord, bo ministerstwo poinformowało o 8099 przypadkach zakażenia koronawirusem.

Prof. Gut ostrzega, że obecnie będzie coraz łatwiej się zarazić. Ekspert ocenił, że „wirus znalazł sobie ścieżkę, bo sami nie chcemy się przed nim chronić”. „Zbliżamy się do liczby jednego przypadku na 500 osób w populacji. To oznacza, że szanse spotkania osoby zakażającej będzie praktycznie miał każdy” – podkreślił.

Ekspert przyznał, że wszystko zależy od tego, czy społeczeństwo zastosuje się do wprowadzanych obostrzeń. Prof. Gut wyjaśnił, że gdyby więcej niż 70-80 proc. ludzi stosowało się do dostępnych środków ochrony, dziś nie mielibyśmy takiego problemu z epidemią.

„Od zakażenia do ujawnienia choroby mija 6-7 dni. Jeśli dziś wszyscy zaczniemy się zachowywać porządnie, to spadek będzie w ciągu tygodnia. Jeśli dalej będziemy zachowywać się ryzykownie, w tym samym czasie zanotujemy wzrost” – wyjaśnił prof. Gut. „Ponieważ koronawirus krąży po populacji, rozsądnie jest ograniczyć do minimum wszelkie kontakty, unikać zbliżania się do innych, zasłaniać twarz, jeśli wychodzimy, to po powrocie zachowujmy podstawowe zasady higieny” – zaznaczył.

Prof. Gut ostrzega przed powikłaniami

Wirusolog zwrócił także uwagę na coraz bardziej niepokojące powikłania pojawiające się u osób, które przeszły zakażenie. „Łagodne przejście COVID19 nie oznacza braku uszkodzeń. Zaczyna się obserwować już pewne niepokojące zjawiska u osób, które łagodnie przeszły tę chorobę” – stwierdził prof. Gut.

„Bezpośrednio po przebyciu COVID19 mamy odporność. Przy innych koronawirusach odporność zanika po ok. 2-3 latach. To może oznaczać, że będziemy musieli stymulować odporność. To oznacza, że musimy wprowadzić szczepionkę” – stwierdził.

Nowe zakażenia

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8 099 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej dotyczy województw mazowieckiego i małopolskiego, gdzie odnotowano ponad 1 300 przypadków. Łączna liczba zakażeń zbliża się do granicy 150 tysięcy.

Resort poinformował również o śmierci 91 osób zakażonych koronawirusem. „Z powodu COVID-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 84 osoby” – podaje Ministerstwo Zdrowia

Łącznie w naszym kraju odnotowano 149 903 przypadki zakażenia koronawirusem. 3 308 osób nie żyje a 85 588 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. polskieradio24.pl