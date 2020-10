Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był gościem na antenie Polskiego Radia 24. W rozmowie komentował aktualną sytuację epidemiczną w Polsce. Nie ukrywał, że prognozy dla naszego kraju nie są optymistyczne.

W ostatnim czasie notujemy w naszym kraju kolejne rekordy zakażeń koronawirusem. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie z Polskim Radiem 24 nie ukrywał, że prognozy nie są dobra. „Prognozy dotyczące koronawirusa nie są dla nas optymistyczne. Ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że rozprzestrzenianie się pandemii zależy tylko od nas” – powiedział.

Waldemar Kraska odniósł się również do malejącej liczby wolnych łóżek i respiratorów. Stwierdził, że „kolejne zakupy są poczynione” natomiast w zasobach jest jeszcze „wiele respiratorów”. Poinformował też, że liczba łózek w szpitalach jest stopniowo zwiększana.

Wiceminister zdrowia odniósł się również do głośnych sytuacji, w których pacjenci nie są przyjmowani do szpitali. Jego zdaniem niedopuszczalna jest sytuacja, w której pacjent wożony jest karetką między placówkami. Kierowanie pacjentów do szpitali z wolnymi miejscami to zadanie koordynatorów, którzy pracują przy wojewodach.

Źr.: Polskie Radio 24