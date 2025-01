Protetyk to specjalista w zakresie stomatologii, która skupia się na leczeniu braków w uzębieniu, wad zgryzu i innych dolegliwości, które obniżają komfort życia i utrudniają codzienne funkcjonowanie. Ponadto zdrowe zęby to wizytówka każdego człowieka, dlatego warto regularnie odwiedzać gabinet stomatologiczny. Kiedy jednak należy jednak skonsultować się w zakresie protetyki dentystycznej? Jak wybrać dobrego specjalistę? Sprawdź!

Leczenie protetyczne – kto się do niego kwalifikuje? Protetyka stomatologiczna – zabiegi

Leczenie protetyczne – kto się do niego kwalifikuje?

Protetyka zębów to obszar stomatologii, który dla wielu pacjentów jest jedynym ratunkiem przed poważnymi konsekwencjami wynikającymi z pojedynczych lub mnogich braków uzębienia. Pamiętaj jednak o tym, że dentysta wspólnie z pacjentem wybierają rodzaj uzupełnienia protetycznego, które ma mieć zastosowanie w danym przypadku. W grę wchodzą protezy zębowe, w tym protezy częściowe czy też protezy ruchome.

Musisz jednak mieć na uwadze to, że protetyka zębowa to nie tylko zastępowanie naturalnych, utraconych zębów elementami sztucznymi. Lekarz dentysta skupia się również na diagnostyce i leczeniu chorób związanych z układem ruchowym narządu żucia. Bierze on pod uwagę wzajemne relacje łuków zębowych i ich kontakt nie tylko w spoczynku, ale również podczas wykonywania podstawowych ruchów. Wielu pacjentów uskarża się na takie dolegliwości jak m.in. bóle mięśni, bóle głowy czy zgrzytanie zębami. Częstym zjawiskiem są również charakterystyczne przeskakiwanie czy trzaski podczas ruchów szczęką, co najczęściej oznacza dysfunkcje w stawach skroniowo-żuchwowych.

Nie bez znaczenia pozostaje również to, że dobry protetyk Wrocław Krzyki pomaga również wielu pacjentom przywrócić estetyczny wygląd uzębienia. Nie od dziś wiadomo, że piękne i zdrowe zęby dodają pewności siebie i odmieniają wizerunek. Specjalista dokładnie analizuje stan jamy ustnej pacjenta, a następnie decyduje o wdrożeniu leczenia. Wiele osób zgłasza się do niego z takimi problemami jak m.in. deformacje kształtu zębów, asymetria czy też przebarwienia. W takich przypadkach często stosuje się m.in. licówki ceramiczne.

Protetyka stomatologiczna – zabiegi

Doświadczenie specjaliści z zakresu protetyki zębowej przeprowadzają szereg zabiegów, których celem jest nie tylko zminimalizowanie konsekwencji utraty zębów naturalnych, ale również nieprawidłowości w układzie ruchu narządu żucia.

Protetyk często oferuje wykonanie uzupełnienia stałego bądź też ruchomego w przypadku braku zębów, a licówki i korony protetyczne (pełnoceramiczne lub porcelanowe) wówczas, gdy pacjent pragnie poprawić estetykę swojego uzębienia.

Wśród najczęściej stosowanych uzupełnień protetycznych można wymienić m.in.: korony i mosty metalowe licowane porcelaną tudzież pełnoceramiczne, protezy całkowite lub szkieletowe, protezy akronowe wyróżniające się wysokim stopniem elastyczności, uzupełnienia, których bazą są implanty.

Dobry specjalista protetyk stomatologiczny Wrocław Krzyki nie tylko dopasuje odpowiedni rodzaj zabiegu, ale również przeprowadzi go z zachowaniem najwyższych standardów. Ponadto niezwykle ważna jest wysoka jakość komponentów w duecie z późniejszą opieką stomatologiczną.

