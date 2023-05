Samodzielne prowadzenie księgowości firmy to przede wszystkim oszczędność finansowa. Jednak wraz z nią rezygnacja z usług biura rachunkowego czy profesjonalnej księgowej wiąże się również z wysiłkiem i koniecznością poświęcenia bardzo dużej ilości czasu na przeglądanie dokumentów księgowych, wypełnianie deklaracji czy wystawianie faktur. Jakie wady i zalety ma samodzielne prowadzenie księgowości?

Zalety samodzielnego prowadzenia księgowości

Samodzielnie księgowość w firmie może prowadzić przedsiębiorca, który ma prawo stosować uproszczone procedury księgowe. Dotyczy to małych firm, osiągających dochód nieprzekraczający 1,2 mln euro rocznie. W takich przedsiębiorstwach samodzielne prowadzenie księgowości ma dwie główne zalety:

wiąże się z obniżeniem kosztów prowadzenia działalności,

pozwala na bieżąco monitorować sytuację finansową firmy i zachować pełną kontrolę nad jej dokumentacją.

Niestety, korzyści te wiążą się również z negatywnymi konsekwencjami przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za księgowość firmy. Jakie są więc wady samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Wady samodzielnego prowadzenia księgowości

Samodzielne prowadzenie księgowości firmy jest zadaniem czasochłonnym i pracochłonnym, a co za tym idzie odbiera przedsiębiorcy zarówno czas, jak i uwagę, którą powinien on poświęcić na myślenie o rozwoju firmy. Przedsiębiorca, który staje się jednocześnie księgowym, odpowiada za wszystkie czynności związane z prowadzeniem księgowości, rozliczaniem podatków, wypłacaniem wynagrodzenia pracownikom i tak dalej. Oznacza to, że musi posiadać niezbędną, aktualną wiedzę z zakresu księgowości i prawa podatkowego.

Co więcej, obowiązują go również ściśle określone terminy płatności podatków czy składania deklaracji. Ich przeoczenie może wiązać się z bardzo przykrymi konsekwencjami finansowymi. Koniec końców, oszczędność wynikająca z samodzielnego prowadzenia księgowości, może okazać się pozorna. Wystarczy jeden błąd, aby kara nałożona przez Urząd Skarbowy czy ZUS wyrównała różnicę między zaoszczędzonymi środkami a ewentualnym wynagrodzeniem dla księgowej lub biura rachunkowego.

Czy warto zlecić prowadzenie księgowości?

Zlecając prowadzenie księgowości swojej firmy samodzielnej księgowej lub biuru rachunkowemu, przedsiębiorca zyskuje przede wszystkim spokój ducha. Nie musi martwić się ani o pilnowanie terminów, ani o prawidłowość składanych do urzędów deklaracji. Księgowość swojej firmy powierza bowiem osobom, które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie z tego zakresu. Chociaż usługi księgowe kosztują, to jednak pozwalają przedsiębiorcy odzyskać czas i skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na prowadzeniu i rozwijaniu firmy, a zarazem również na osiąganiu coraz wyższych zysków. Inwestycja w usługi księgowe szybko zwraca się zatem w postaci przychodów, jakie przedsiębiorca jest w stanie uzyskać, kiedy w pełni zaangażuje się w prowadzenie swojej działalności.

Samodzielne prowadzenie księgowości to zadanie dla osób ambitnych, które chcą poświęcić swojej firmie bardzo dużą ilość czasu. Połączenie funkcji właściciela przedsiębiorstwa i księgowego sprawdzi się w przypadku osób zainteresowanych tematem księgowości i pozostających na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawa. Pozostali przedsiębiorcy zdecydowanie więcej korzyści będą czerpać ze zlecenia tego zadania zewnętrznej firmie lub profesjonaliście.

