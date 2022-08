Przebudził się wulkan na Islandii. Konkretnie chodzi o Fagradalsfjall znajdujący się na islandzkim półwyspie Reykjanes. Z wulkanu wycieka już lawa, co poprzedziło aż 10 tys. wstrząsów. Choć nagrania wyglądają pięknie, to eksperci nie wiedzą, czy na tym się skończy, czy dojdzie do potężnego wybuchu i katastrofy.

Wulkan na Islandii przebudził się. Erupcja rozpoczęła się w środę o godz. 15:16 czasu polskiego w zachodniej części doliny Merardalir. To około 1 kilometra na północny wschód od uformowanego podczas ubiegłorocznej erupcji krateru Nar.

Rafio RMF FM podaje, że długość wąskiej szczeliny erupcyjnej, z której wypływa lawa, szacowana jest na 100 do 300 metrów.

Sytuacja wzbudza olbrzymie zainteresowanie turystów, którzy chcą uwiecznić niezwykły widok. Islandzkie Biuro Meteorologiczne jednak ostrzega przed zbliżaniem się do miejsca erupcji. Sama lawa być może i nie stanowi zagrożenia, ale w powietrzu unosi się wiele trujących gazów.

Eksperci uspokajają i zapewniają, że na obecnym etapie wulkan na Islandii nie stanowi zagrożenia. Jednak wulkanolog Magnus Tumi Gudmundsson przekazał w wypowiedzi dla Associated Press, że „nie wiemy, na jakim etapie się znajdujemy”.

To nie pierwszy raz. Do poprzedniej erupcji wulkanu Fagradalsfjall doszło 19 marca 2021 roku. Wówczas w ciągu trzech tygodni przed erupcją sejsmografy zarejestrowały ponad 40 tys. wstrząsów. Także wtedy setki tysięcy ludzi gromadziło się, aby obserwować ten fenomen.

