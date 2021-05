Wygląda na to, że po chłodnym i deszczowym początku maja w końcu przyjdzie czas na pierwsze upały. Od weekendu stopniowo nad Polską pojawi się więcej słońca, początek przyszłego tygodnia przyniesie temperatury przekraczające 20 stopni Celsjusza.

Początek maja był w niemal całym kraju chłodny i deszczowy. Dla miłośników słońca mamy jednak dobre wieści. Już od soboty w całej Polsce zacznie stopniowo robić się coraz cieplej. Prawdzie niemal w całym kraju, poza zachodnimi krańcami, będzie można spodziewać się jeszcze opadów, deszczu, ale będzie również coraz więcej przejaśnień. Temperatura od 9-11 stopni na wschodzie do 13 na zachodzie kraju.

Niedziela przyniesie znaczny wzrost temperatur. Niemal w całym kraju będzie dużo słońca i znacznie cieplej – od 14 stopni w Suwałkach do 23 w Gorzowie Wielkopolskim. Na początku tygodnia temperatura niemal w całym kraju przekroczy 20 stopni. Najcieplej będzie we wtorek, gdy można spodziewać się upałów sięgających 26-27 stopni. Może to oznaczać pojawienie się niebezpiecznych burz.

Delikatne ochłodzenie, szczególnie na południu kraju, może pojawić się w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Znów będzie więcej deszczu, ale można też spodziewać się przejaśnień. Wygląda jednak na to, że przyszły weekend znów będzie ciepły i słoneczny.

Źr.: Twoja Pogoda