Przedsiębiorcy po raz kolejny wyrażają swój sceptycyzm w stosunku do zmian, jakie rząd proponuje w ramach Polskiego Ładu. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wydał petycję, którą podpisało już ponad 40 tysięcy osób.

Polski Ład to nowy sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości. Reformy w dużej mierze dotkną przedsiębiorców, którzy nie ze wszystkich zmian są zadowoleni. Chodzi między innymi o zmiany w podatku liniowym. „Proponowana przez rząd reforma podnosi obciążenia przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym prawie o 50 proc., z obecnych 19 do 28 proc. bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku (30 tysięcy złotych). W praktyce podatek liniowy straci sens dla większości go obecnie płacących. Rzecznik MŚP i Rada Przedsiębiorców uważają, że plany rządu dot. zmian w podatku liniowym w ramach Polskiego Ładu są nieuzasadnione” – czytamy w petycji.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz poinformował, że w 2019 roku było w Polsce około 700 tysięcy firm rozliczających się podatkiem liniowym. „Wprowadzony niemal dwie dekady temu 19 proc. podatek liniowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą był jedną z najważniejszych proprzedsiębiorczych zmian po upadku komunizmu w 1989 roku” – powiedział.

Petycję o zatrzymanie zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu podpisało już ponad 40 tysięcy osób.

