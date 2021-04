W środę rząd ogłosił przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia. Dziennikarze radia RMF FM dowiedzieli się, że kolejne przedłużenie restrykcji nie obejmie wszystkich sfer życia. Rząd zgodzi się, aby otworzyć za nieco ponad tydzień przedszkola i żłobki tylko, jeżeli liczba zajętych łóżek szpitalnych przestanie rosnąć – informuje rozgłośnia.

Przedszkola i żłobki mogą wrócić do normalnej pracy już od 19 kwietnia jedynie w przypadku spełnienia dwóch warunków. „Pierwszy to zatrzymanie dynamiki wzrostu liczby pacjentów w szpitalach” – informuje RMF FM. Źródła w rządzie, na które powołuje się rozgłośnia przekonują, że „wzrost zakażeń musi wyzerować”.

Przedszkola i żłobki wrócą 19 kwietnia?

„Drugi warunek to procent zajętości łóżek szpitalnych. Dziś w kraju to aż 80 proc., a na południu Polski nawet i jeszcze więcej. To musi spaść poniżej 70 proc.” – czytamy na stronie radia. Tylko w przypadku spełnienia powyższych warunków Rada Medyczna i Ministerstwo Zdrowia zarekomendują rządowi, aby otworzyć przedszkola i żłobki.

O sprawie wspomniał również rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. „Bardzo byśmy chcieli, aby (…) najpierw wróciły dzieci do przedszkoli, żłobków, a w następstwie tego uczniowie do szkół” – powiedział pytany o powrót szkół do pracy stacjonarnej.

Nowe zakażenia i rekord zgonów

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 27 887 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Resort poinformował również o śmierci aż 954 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 241 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 713 osób” – czytamy. „Dzisiejsza wysoka liczba zgonów to wynik m.in. opóźnień w raportowaniu placówek medycznych spowodowanych okresem świątecznym” – dodaje Ministerstwo Zdrowia.

Łącznie w naszym kraju wykryto 2 499 507 przypadków zakażenia koronawirusem. 56 659 osób nie żyje a 2 076 504 uznano za wyzdrowiałe.

