Policjanci z Wrocławia zauważyli kierowcę seata, który jechał z niedozwoloną prędkością. Po sprawdzeniu okazało się, że na 50-tce miał aż 135 km/h. Przekroczył prękość aż o 85 km/h. Mężczyzna tłumaczył, że nie miał świadomości, z jaką prędkością jedzie, a dodatkowo wyznał, że nie zna przepisów obowiązujących na terenie Polski.

Policjanci, mając do dyspozycji wyposażony w wideorejestrator nieoznakowany radiowóz, dokonali pomiaru prędkości poruszającego się kierującego. Urządzenie wskazało 135 km/h na ograniczeniu do 50 km/h co oznaczało, że mężczyzna przekroczył prędkość aż o 85 km/h.

Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierowcę, który przekroczył prędkość. 26-latek wyznał, że nie był świadomy, z jaką prędkością jedzie, a dodatkowo oznajmił, że nie zna przepisów obowiązujących w Polsce, bo pochodzi z Ukrainy.

W związku z popełnionym wykroczeniem policjanci na mężczyznę nałożyli mandat w wysokości 500 złotych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze zatrzymali 26-latkowi prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Źr. Policja Dolnośląska