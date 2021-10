Przełomowe informacje ws. Dariusza Szpakowskiego, który zniknął z anteny TVP Sport niedługo po Mistrzostwach Europy. Głos, w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty, zabrał sam zainteresowany.

Ostatni raz Dariusza Szpakowskiego na antenie TVP Sport mogliśmy oglądać w połowie sierpnia w programie piłkarskim „4-4-2”. Wcześniej komentował natomiast Mistrzostwa Europy, a jego sprawozdania z meczów reprezentacji Polski budziły spore kontrowersje. Po Euro niektórzy internauci zaczęli nawet wzywać TVP Sport, by definitywnie odsunąć nestora polskiego dziennikarstwa sportowego od komentowania.

Niedługo po Euro Szpakowski zniknął z anteny. Komentował to wówczas dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski, który podkreślał, że stacja ma ogromny szacunek do Szpakowskiego, nikt nie zamierza go wyrzucać, a doświadczony komentator udał się na urlop w celu podreperowania zdrowia.

W ostatnią środę Szpakowskiego ponownie mogliśmy oglądać na antenie TVP Sport. Poprowadził bowiem program „4-4-2”. Z dziennikarzem porozmawiał serwis WP Sportowe Fakty, a Szpakowski przyznał, że jego przerwa, zgodnie z tym, co wcześniej zapowiadał Marek Szkolnikowski, wynikała wyłącznie z urlopu.

„Wyciąłem woreczek żółciowy, przez pewien czas leżałem w szpitalu, ale na zdrowiu nie podupadam. Byłem na urlopie, wszystko jest ze mną w porządku” – oświadczył Dariusz Szpakowski. Czy doświadczony dziennikarz wróci do komentowania meczów piłkarskich? Wydaje się to bardzo prawdopodobne. Co więcej, serwis WP Sportowe Fakty podaje, że popularny „Szpak” pojedzie na mundial do Kataru, gdzie ma skomentować kilka spotkań.