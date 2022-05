Władimir Putin wygłosił przemówienie podczas Dnia Zwycięstwa w Moskwie. Rosyjski dyktator, czego można się było spodziewać, zaatakował NATO.

Od przemówienia Władimira Putina rozpoczęły się obchody Dnia Zwycięstwa w Rosji. To święto, w trakcie którego Rosjanie wspominają zwycięstwo swojej armii nad nazistami. Putin wykorzystał historyczne uwarunkowania, by nawiązać do toczącej się na terytorium Ukrainy wojny, którą on sam nazywa „operacją specjalną”.

Putin rozpoczął swój wywód od ataku w stronę NATO. Stwierdził, że Rosja atakując Ukrainę przeprowadziła „atak zapobiegawczy”. – NATO nas nie słuchało. Przygotowywali się do ataku na Krym. Starcie z naonazistami było nieuniknione. Rosja zapobiegawczo odpowiedziała na agresję – powiedział.

– Wszystko wskazywało na to, że starcie z neonazistami, banderowcami, na których stawiają Stany Zjednoczone, będzie nieuniknione. Widzieliśmy, jak rozwija się infrastruktura wojskowa. Rosja dała odpór agresorom. To była wymuszona decyzja – podsumował.

Rosyjski dyktator zaapelował także do wszystkich zgromadzonych o uczczenie minutą cieszy wszystkich rosyjskich żołnierzy poległych na Ukrainie. Dodał również, że podlegli mu żołnierze walczą w Donbasie o „rosyjską ziemię”.

2/n Rosja walczy o wiarę, historię i wartości. Zachód rozpala rusofobię i falsyfikuje historię… Dziś Donbas wraz z Rosją walczy o swoją ziemię. Walczycie o pamięć, o swoją ziemię oraz walczycie przeciwko nazizmowi.

Jest i o prześladowaniach ludności na UA (przez nazistów)… — Michał Marek (@mic_marek) May 9, 2022

„Putin nic ciekawego nie ogłosił”

Wystąpienie Putina analizowali eksperci, którzy przyznają, że rosyjski dyktator… nie ogłosił nic ciekawego.

Putin nie powiedział nic wartego uwagi podczas moskiewskiej Parady Zwycięstwa. Powtórzył kilka kacapskich kłamstw i szybko skończył wystąpienie. Żadnego straszenia bronią jądrową, żadnej mobilizacji czy oficjalnego ogłoszenia wojny — Cezary Paprzycki (@czarkye) May 9, 2022

Jak widać Putin nic ciekawego nie ogłosił. Ani III ani nawet IV wojny światowej :-) — Wojciech Szewko (@wszewko) May 9, 2022