Kluczborski sąd, na wniosek prokuratury, aresztował na 3 miesiące 22-letniego mieszkańca powiatu kluczborskiego. Mężczyzna podejrzany jest o zorganizowanie “zawodów w piciu alkoholu”. Nieodpowiedzialna „zabawa” doprowadziła do śmierci 37-letniej kobiety. Tragiczne w skutkach zdarzenie nagrano telefonem komórkowym. Zatrzymano sześciu mężczyzn.

Tragedia rozegrała się w jednej z miejscowości powiatu kluczborskiego, kiedy to w godzinach porannych leżącą na podłodze i nieoddychającą kobietę znalazł jej partner, który powiadomił służby ratunkowe. Na miejsce dyżurny kluczborskiej policji skierował grupę dochodzeniowo – śledczą, gdzie policjanci pod nadzorem obecnego na miejscu prokuratora rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności śmierci kobiety.

Czytaj także: W zaawansowanej ciąży zabiła córkę? Szokujące szczegóły zbrodni w Szabdzie

Jak wynika z ustaleń kluczborskich kryminalnych, 18 czerwca br., grupa mężczyzn w wieku od 19 do 22 lat, urządziła w domu 37-letniej kobiety “zawody w piciu alkoholu”. Zmarła miała w bardzo krótkim czasie miała wypić dostarczony przez mężczyzn alkohol w postaci kilku butelek wina. Uczestnicy patoimprezy nagrali tragiczne zdarzenie na telefony komórkowe.

W wyniku najprawdopodobniej szybkiego spożycia dużej ilości alkoholu, 37-latka dławiąc się wymiocinami straciła przytomność. Podejrzani w sprawie mężczyźni mieli pozostawić nieprzytomną kobietę w jej domu, w żaden sposób nie udzielając jej pomocy. W sprawie zabezpieczono materiał dowodowy, który dał podstawę do przedstawienia zarzutów wszystkim uczestnikom biorącym udział w zdarzeniu.

Do sprawy zatrzymano łącznie sześciu mężczyzn, mieszkańców powiatu kluczborskiego, oleskiego oraz opolskiego. Dwóch z nich odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci kobiety, za co grozi kara do 5 lat więzienia. Reszta podejrzanych usłyszała zarzuty nieudzielenia pomocy oraz narażenie pokrzywdzonej na utratę życia lub zdrowia. Ten typ przestępstwa zagrożony jest karą więzienia do 3 lat. Sąd w stosunku do jednego z podejrzanych mężczyzn zastosował 3 miesięczny areszt. Podejrzanych objęto nadzorem policji.

Źr. Policja Kluczbork