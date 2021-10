Od początku tego roku w Polsce wykonano 164 przeszczepy serca i 58 przeszczepów płuc – to więcej niż w całym ubiegłym roku, kiedy przeszczepiono 145 serc i 51 płuc – poinformowano podczas obchodów Europejskiego Dnia Donacji Narządów w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Zabrzański szpital, obok ośrodków w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i w Szczecinie, należy do czołowych ośrodków transplantacyjnych. Ogółem w Polsce wykonano w minionym roku 1180 przeszczepów narządów (najwięcej – nerek) od zmarłych dawców, a w ciągu trzech kwartałów tego roku – 993.

„Transplantologia jest dźwignią nowoczesnej medycyny. Trzeba z dumą powiedzieć, że polska transplantologia osiągnęła europejski poziom. To znaczy, że polscy pacjenci, którzy mają nieodwracalnie uszkodzone płuca, wątrobę, serce, trzustkę, nerkę, rogówkę – nie muszą umierać, ale są ratowani we własnym kraju” – podkreślał w piątek dyrektor zabrzańskiego ośrodka i jeden z ojców polskiej transplantologii prof. Marian Zembala.

Oprócz przeszczepów serca i płuc w 2020 r. w Polsce wykonano 717 przeszczepów nerek (w tym roku do końca września – 543), 4 przeszczepy nerek i trzustki (w tym roku 17) i 263 przeszczepy wątroby (w tym roku 217).

W zabrzańskim ośrodku od 1985 r. przeprowadzono łącznie 1677 przeszczepów: serca, pojedynczego płuca, obu płuc, serca i płuc oraz serca i nerki. W tym roku transplantacji serca (oraz serca i nerki) było w Zabrzu 66 (wobec 83 w zeszłym roku) i 38 przeszczepów pojedynczego płuca, obu płuc lub serca i płuc (wobec 28 w całym roku 2020).

Ubiegły rok był w Zabrzu rekordowy pod względem liczby przeszczepów – wiele wskazuje na to, że w 2021 r. łączna liczba przeszczepów serca i płuc będzie jeszcze większa. Już teraz liczba wykonanych w zabrzańskim ośrodku przeszczepów płuc jest najwyższa w historii.

Prof. Zembala przypomniał, że dzięki doświadczeniom i wsparciu zabrzańskich transplantologów program przeszczepów realizowany jest także na Ukrainie. „To cudowny przykład dzielenia się dobrem” – mówił prof. Zembala, nazywając „Dniem Miłosiernego Samarytanina” obchodzony jesienią Europejski Dzień Donacji Narządów.

Podczas piątkowego spotkania w Zabrzu przytoczono wyniki badań CBOS, wskazujące, że blisko trzy czwarte Polaków popiera transplantację narządów.

W Polsce obowiązuje domniemana zgoda na pobranie narządów do przeszczepu (po udokumentowaniu śmierci mózgu), jeżeli nie został wcześniej zgłoszony sprzeciw. Często jednak rodziny zmarłych nie wiedzą, jaka była ich wola w tej sprawie.

„Poinformuj rodzinę o zgodzie na pobranie narządów. Twoje +Tak+ ma moc” – przekonują lekarze w ramach specjalnej kampanii edukacyjnej. Jak wskazują, nie można przywrócić życia osobie zmarłej, lecz zgoda na pobranie narządów może uratować nawet osiem innych osób.

„Czynienie dobra jest najważniejszą powinnością człowieka. Czynienie dobra wobec wszystkich, którzy są wokół nas – to nie jest moralizatorstwo. Życie, darowane w zgodzie z medycyną jest wartością najważniejszą” – przekonywał dyrektor naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca, oceniając, że zabrzański ośrodek i jego kadra to prawdziwe „Światło ze Śląska” – „Lux ex Silesia”.

Profesor podziękował wszystkim, bez których transplantacje narządów nie byłyby możliwe – zespołom lekarskim i pielęgniarskim, centrum organizacyjno-koordynacyjnemu ds. transplantacji Poltransplant oraz wojsku i policji – służbom zaangażowanych w transport (także lotniczy) organów do przeszczepu.(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Marek Błoński