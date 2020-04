Równolegle z epidemią koronawirusa w Polsce rozgrywa się konflikt polityczny wokół wyborów prezydenckich. Sytuacją zaniepokojony jest abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się z apelem do środowiska politycznego. Zdaniem hierarchy należy zawiesić polityczne spory w czasie epidemii.

Konflikt wokół planowanych na 10 maja wyborów prezydenckich w Polsce trwa w najlepsze. Część opozycji domaga się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, jednocześnie podnosząc, że organizacja wyborów w epidemii może doprowadzić do tragedii. Na majowy termin nie zgadza się także Porozumienie Jarosława Gowina.

Partia zaproponowała zmiany w konstytucji, które przedłużą kadencję obecnie urzędującego prezydenta o 2 lata i uniemożliwią mu reelekcję. Jednak do wprowadzenia zmian w Konstytucji RP potrzeba większości 2/3, a opozycja nie chce poprzeć pomysłu.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski apeluje do polityków: Zawieście walki na czas epidemii

Politycznym klinczem w dobie epidemii COVID-19 zaniepokojony jest m.in. Kościół. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwrócił się do czołowych formacji z apelem.

„Czas walki z koronawirusem wymaga ponadto zawieszenia walk politycznych. W trudnej sytuacji związanej z niebezpieczeństwem dla życia i zdrowia ludzkiego zasadniczym przedmiotem troski powinno być dobro człowieka, o którym Kościół zawsze przypominał” – podkreśla przewodniczący KEP.

Przewodniczący Episkopatu: zachęcam do porozumienia ponad podziałami w sprawie wyborów prezydenckich



„Dlatego – zgodnie ze stanowiskiem Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski – apeluję do wszystkich ugrupowań i komitetów wyborczych o „ograniczenie i czasowe zawieszenie wszelkiej rywalizacji politycznej” dotyczącej wyborów prezydenckich. Zachęcam do porozumienia ponad podziałami w tej sprawie, do czego Polacy byli zawsze zdolni w trudnych dla Ojczyzny chwilach” – czytamy w komunikacie.

Abp Gądecki przypomina, że Kościół realizuje zalecenia władz dotyczące bezpieczeństwa w okresie pandemii. Wyjaśnia przy tym, że postawa ta jest nakierowana na realizowanie zasady dobra wspólnego. – Już papież Leon XIII w encyklice „Rerum novarum” uznał zasadę dobra wspólnego za „pierwsze i ostatnie po Bogu prawo w społeczności” – podkreślono.

