Premier Mateusz Morawiecki zabrał głos ws. wybuchu w Przewodowie. – Prowadzimy analizy i konsultacje z naszymi sojusznikami w zakresie potencjalnego użycia artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego, który uruchamia konsultacje w ramach Paktu Północnoatlantyckiego – oświadczył po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu.

Premier Mateusz Morawiecki zabrał głos ws. eksplozji pocisku w Przewodowie (woj. lubelskie). „Polska jest członkiem najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata. Jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. W ostatnich godzinach zarówno pan prezydent jak i ja, pan minister obrony, pan minister spraw zagranicznych rozmawialiśmy z wieloma naszymi partnerami z NATO i UE” – podkreślił w swoim wystąpieniu.

„Przed chwilą zakończyło się specjalne posiedzenie Rady Ministrów, podczas którego omówione całe zdarzenie w Przewodowie w powiecie Hrubieszowskim, kilka kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej. W Przewodowie doszło do eksplozji, w wyniku której dwójka naszych rodaków straciła życie. Jestem myślami z ich rodzinami, z ich bliskimi” – dodał.

Premier podkreślił, że służby pracują nad ustaleniem przyczyn tragicznego zdarzenia. Morawiecki zapewnia, że będziemy się konsultować z międzynarodowymi ekspertami.

„Zdecydowaliśmy o podniesieniu gotowości bojowej wybranych oddziałów polskich sił zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania przestrzeni powietrznej. Będzie się to odbywać we wzmocniony sposób razem z naszymi sojusznikami” – powiedział.

Premier @MorawieckiM jest w stałym kontakcie z przywódcami krajów sojuszniczych. Przed chwilą zakończyła się kolejna rozmowa – z premier Włoch @GiorgiaMeloni 🇮🇹

Premier podziękował za wyrazy solidarności i wsparcia.

Kraje NATO i UE pozostają zjednoczone. — Piotr Müller (@PiotrMuller) November 16, 2022

„Pozostajemy też w stałym kontakcie z rządem Ukrainy (…) Na miejscu zdarzenia znajdują się nasze służby. Podjęliśmy z ministrem spraw wewnętrznych i administracji w stan podwyższonej gotowości wszystkie służby – funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, PSP, a także służby specjalne” – dodał.

Następnie zwrócił się do Polaków z apelem. „Apeluję do wszystkich Polaków, by zachować spokój wokół tej tragedii. Bądź rozważni. Nie dajmy sobą manipulować. (…)Razem nie damy się zastraszyć. Razem jesteśmy silni” – napisano.