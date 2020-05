Przypadki koronawirusa pojawiły się w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie koło Lublina. Tamtejszy proboszcz zaapelował do wiernych, którzy uczestniczyli we mszy świętej, by zgłosili się do Sanepidu.

Koronawiurs pojawił się prawdopodobnie u dwóch księży ze wspólnoty Księży Sercanów. Posługują oni na terenie parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie na terenie województwa lubelskiego. Informację w tej sprawie przekazał wiernym proboszcz parafii, ks. Tadeusz Michałek.

„Na chwilę obecną księża duszpasterze są objęci kwarantanną. Wszystko wskazuje na to, że na chwilę obecną dwóch księży z naszej wspólnoty ma pozytywny wynik badania wskazujący na zakażenie. Ksiądz proboszcz do niedzieli włącznie ma nakazaną kwarantannę. Dotyczy to całej naszej wspólnoty” – napisał w ogłoszeniu.

Proboszcz zaapelował do wszystkich, którzy od niedzieli 17 maja przyjmowali w parafii komunię świętą (także z rąk szafarza świeckiego), zgłosili się do sanepidu. Wszystkie msze święte do soboty włącznie zostały odwołane, prawdopodobnie dopiero w sobotę wierni dowiedzą się, w jaki sposób będą mogli uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej.

Wkrótce nastąpi dezynfekcja kościoła i obejścia.

Źr.: Kurier Lubelski