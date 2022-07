To co Grzegorz Braun mówi o Rosji i Ukrainie od początku wojny wywołuje mnóstwo kontrowersji. Tymczasem portal wPolityce.pl przypomniał, co na ten temat mówił ten sam polityk zaledwie kilka lat temu. Można zaobserwować olbrzymią zmianę.

Na nagraniu sprzed kilku lat Braun wskazywał, do czego mogą się posunąć wrogowie w celu osłabienia Polski. „Jeśli ktoś źle życzy Polsce, a takich nie brakuje, to ja na miejscu takiego ktosia bym się rozejrzał, jakby tu można cudzymi rękami sprawę rozwiązać” – mówił dzisiejszy poseł.

Czytaj także: Ławrow zapowiada uderzenie na zachodnią Ukrainę. Powód? Dostawy broni

Braun wskazuje, że najlepiej nadawałoby się do tego zantagonizowanie Polaków i Ukraińców. „Narzuca się tu taki pomysł – przekierowanie na siebie majdanu polskiego i majdanu ukraińskiego. Przekierowanie na siebie pewnych resentymentów – polskich patriotów, ukraińskich szowinistów” – mówił.

„To mogłoby być bardzo dobre narzędzie rozwiązania kwestii tak polskiej, jak i ukraińskiej” – podkreślił.

„I obawiam się, że to może być grane w którymś momencie” – podsumował Braun.

Czytaj także: Sachajko: „Kolejnym krokiem może być Polska”

Źr. wPolityce.pl