Kaczyński stchórzył przed kobietami. Dziś użył pseudotrybunału z dublerami i partyjnymi nominatami, by zmuszać Polki do heroizmu – przekonuje Borys Budka. Szef Platformy Obywatelskiej dzisiejszą decyzję Trybunału Konstytucyjnego. – Pseudotrybunał z pseudosędziami – stwierdził.

Kompromis aborcyjny w Polsce dobiega końca. W czwartek po południu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis umożliwiający aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Orzeczenie wywołało falę komentarzy w mediach. – W Sejmie Kaczyński stchórzył przed kobietami. Dziś użył pseudotrybunału z dublerami i partyjnymi nominatami, by zmuszać Polki do heroizmu. To po prostu nieludzkie – przekonuje Borys Budka.

Szef największej partii opozycyjnej wrócił do sprawy na konferencji prasowej. Budka zwrócił uwagę na problem upolitycznienia TK. – Kiedy PiS przejmował Trybunał Konstytucyjny, kiedy wsadzał tam sędziów-dublerów i partyjnych nominatów, mówiliśmy czym może skończyć się dla demokracji przejęcie tej bardzo ważnej instytucji – stwierdził.

Budka zarzuca władzom PiS upolitycznienie TK: Pseudotrybunał z pseudosędziami nie ma prawa wydawać takich orzeczeń

Lider PO obarcza Jarosława Kaczyńskiego winą za treść dzisiejszego orzeczenia. – Niestety Trybunał Konstytucyjny, który można nazwać pseudotrybunałem, w składzie, który jest nieznany polskiej konstytucji, z trzema dublerami, wypełnił dziś polityczne zlecenie Jarosława Kaczyńskiego – powiedział.

Budka zwrócił uwagę na kontrowersyjny termin wydania orzeczenia ws. aborcji eugenicznej. W jego ocenie wywołanie sporu światpoglądowego w czasie epidemii jest dowodem bezwzględności wicepremiera Kaczyńskiego.

– Kaczyński wycofał się przed naporem polskich kobiet i przed „Czarnym Protestem”. Stchórzył wówczas, ale użył pseudotrybunału do tego, by wprowadzić nieludzkie przepisy. Naruszył prawo, które obowiązywało od lat 90. Ale przede wszystkim w czasach Covid-u udowodnił, że nie ma żadnych hamulców i żadnych zasad – podkreślił Budka.

– Próbuje zgotować polskim kobietom piekło, ale chcę z tego miejsca wyraźnie podkreślić. Pseudotrybunał z pseudosędziami nie ma prawa wydawać takich orzeczeń. To orzeczenie jest po prostu nieistniejące – dodał.

Źródło: Twitter, 300polityka.pl