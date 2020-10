To koniec kompromisu aborcyjnego w Polsce? W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy zezwalające na dokonanie tzw. aborcji eugenicznej są niezgodne z Konstytucją. Wyrok zapadł większością głosów orzekających sędziów TK.

„Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy w komunikacie TK.

W praktyce oznacza to, że dokonanie aborcji ze względu na zdiagnozowanie ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest sprzeczne z konstytucją.

Dzisiejsze orzeczenie wydał TK w pełnym składzie. Zdania odrębne złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski oraz Leon Kieres.

TK o aborcji eugenicznej. Fala komentarzy polityków opozycji

Orzeczenie wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych. Decyzję TK krytykują politycy PO. „Piekło kobiet. To oznacza dzisiejszy wyrok upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego” – skomentowała Małgorzata Kidawa-Błońska.

„Pomysł aby moment kiedy walczymy z pandemią wykorzystać do zaostrzania przepisów antyaborcyjnych mógł narodzić się tylko w naprawdę chorej głowie. Po tych wszystkich protestach kobiecych. To nie jest prawo. To bezprawie” – przekonuje Sławomir Nitras.

W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele Lewicy. „Zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci bez mózgów, bez płuc – to barbarzyństwo i zwykła podłość. Za mało im ludzkich łez. Żadna władza nie trwa wiecznie. Ich także. To, że przebrali się w togi, żeby skrzywdzić kobiety, niczego nie zmienia. Odwrócimy tę decyzję” – zapewnił Adrian Zandberg.

„Jarosław Kaczyński właśnie spełnił swoje najskrytsze marzenie. W środku Europy postanowił stworzyć własną Republikę Gilead. Ale Kobiety tego nie odpuszczą” – napisała Gabriela Morawska-Stanecka.

Zupełnie inaczej sprawę widzą przedstawiciele Konfederacji. „Dzisiejszym wyrokiem Trybunał Konstytucyjny zbliża Polskę do standardów państw cywilizowanych w myśl standardów klasycznych, po europejsku, a oddala od tych, w których można w majestacie prawa zabić człowieka tylko dlatego, że jest podejrzany o chorobę lub niepełnosprawność” – napisał Robert Winnicki.

„Trybunał Konstytucyjny zrobił to, czego PiS zrobić w Sejmie nie chciał” – przekonuje Artur Dziambor.

