Radosław Fogiel na antenie Polskiego Radia usłyszał pytanie m.in. o ewentualne poszerzenie koalicji rządzącej o PSL. Wicerzecznik PiS nie wykluczył takiego scenariusza. Co więcej, zapewnił, że jego ugrupowanie pozostawia „drzwi otwarte”.

W mediach pojawiło się ostatnio wiele spekulacji na temat możliwego poszerzenia koalicji rządzącej o kolejne formacje. Najwięcej w tym kontekście mówi się o Konfederacji i o PSL. Radosław Fogiel zapewnia, że na razie Zjednoczona Prawica posiada wystarczającą większość sejmową, zapewniającą samodzielne rządy.

„To jest rząd Zjednoczonej Prawicy – wiemy to nie od dziś. Współpracujemy ze sobą już pięć lat. Jestem głęboko przekonany, że ta współpraca będzie trwała.” – powiedział Fogiel. „Znajdziemy takie rozwiązania, które sprawią, że wszyscy będą zadowoleni, a równocześnie cele, które sobie stawiamy zostaną osiągnięte” – dodał.

Polityk nie wykluczył, że do koalicji rządzącej mogłyby dołączyć inne formacje. Fogiel był dopytywany szczególnie o ewentualne dołączenie PSL do rządu. „Jeżeli ktoś chciałby pracować razem z nami, żeby Polska się rozwijała, jeżeli ktoś zgadza się z naszymi planami, postulatami, my zawsze mamy otwarte drzwi” – zapewnił.

Polityk usłyszał również pytanie o ewentualny powrót Jarosława Gowina do rządu. „To są kwestie tak naprawdę wewnętrzne Porozumienia, jednego z naszych partnerów koalicyjnych, kogo zdecydują się wskazać na funkcję wicepremiera” – powiedział Fogiel.

Źr. radiozet.pl