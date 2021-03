Sopot został zakwalifikowany jako strefa objęta zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy. Rozporządzenie w tej sprawie wydał Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by nie zbliżać się do ptaków.

Jak wynika z informacji przekazanych przez sopocki ratusz, w mieście mają pojawić się między innymi tablice ostrzegawcze. „Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni wydał rozporządzenie, w którym Miasto Sopot zostało zakwalifikowane jako obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. O w sytuacji informować będą między innymi żółte tablice ostrzegawcze” – czytamy.

Tablice mają pojawić się między innymi przy wjazdach do miasta, ale też przy wejściach na plażę oraz w okolicy mola. „Apelujemy o niezbliżanie się do ptaków, niedokarmianie ich oraz w przypadku hodowców o stosowanie się do wszystkich, szczegółowych wytycznych Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni” – czytamy.

Na razie nie wiadomo, jak długo ma obowiązywać rozporządzenie. Ratusz prosi o kontakt wszystkich, którzy natkną się na martwe ptaki. „Znalezienie martwego ptaka należy pilnie zgłosić dyżurnemu Straży Miejskiej w Sopocie dzwoniąc pod numer telefonu 986 lub 58 521 38 50” – podaje ratusz.

Czytaj także: Powiadomił policję, że w kościele łamane są obostrzenia. Mieszkańcy przygotowali zemstę

Źr.: sopot.pl