Walka Mariusz Pudzianowski – Mamed Chalidow skupiła na sobie uwagę wielu fanów MMA w Polsce. Pojedynek zakończył się niespodziewanie szybko i efektownie.

Pojedynek Mariusz Pudzianowski – Mamed Chalidow był walką wieczoru na XTB KSW 77. W starciu legend polskich sportów walki górą był Chalidow, który już w pierwszej rundzie obalił rywala.

Były mistrz świata strongmanów został szybko trafiony łokciem i zasypany gradem ciosów. Musiał poddać walkę.

Po wszystkim Chalidow zapowiedział, że nie zamierza już walczyć w wadze ciężkiej. – Maćku Kawulski (współwłaściciel KSW – red.), niestety, muszę to powiedzieć dzisiaj, pewna era się kończy. Rzucam rękawice tutaj, więcej nie walczę w wadze ciężkiej – stwierdził.

