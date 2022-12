Pułkownik Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w rozmowie na antenie Polsat News przyznał, że w najbliższych latach Polska może zbudować najsilniejszą armię w Europie. Zaznaczył jednak, że nasz kraj musi przy tym spełnić jeden podstawowy warunek.

Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski zapytał płk. Lewandowskiego, czy prawdą są twierdzenia zachodnich mediów, że w ciągu kilku miesięcy Polska będzie dysponować największą armią w Europie.

Pułkownik wyjaśnił, że zajmie to więcej czasu, ale aby do tego doszło konieczne jest spełnienie warunku w postaci realizacji planów. „Kwestia miesięcy z całą pewnością nie, ale myślę, że w ciągu dekady tak, jeżeli plany zostaną zrealizowane. One po raz pierwszy są rozpisane i realizowane właśnie dekadowo” – powiedział wojskowy.

Pojawił się temat czołgów Abrams dla polskiego wojska. „Jestem ogromnym zwolennikiem tego typu uzbrojenia, choćby dlatego, że te czołgi od początku budowane były z myślą o bezpieczeństwie ich załóg. Pod tym względem – moim zdaniem – są najlepsze czołgi na świecie” – powiedział pułkownik Lewandowski.

Wojskowy zwrócił też uwagę na istotny szczegół. „Pojawiła się specyfikacja amunicji, którą chcemy do nich kupić i to jest dla czołgistów prawdziwe Boże Narodzenie” – stwierdził pułkownik Lewandowski. „Bo kupujemy najlepszą amunicję, jaka istnieje na świecie” – wyjaśnił.

Źr. Polsat News