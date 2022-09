Władimir Putin uczestniczył w forum ekonomicznym we Władywostoku. Podczas swojego wystąpienia wspomniał o kryzysie energetycznym, za który winą obarczył… Polskę i Ukrainę.

Putin twierdził, że to Polska i Ukraina ponoszą odpowiedzialność za problemy w dostarczaniu gazu do państw europejskich.

„Co się stało? Są dwie nitki gazociągu na Ukrainie. Ukraina z własnej inicjatywy wyłączyła jedną pod zmyślonym pretekstem braku kontroli nad nim. Sami zamknęli, nie my zamknęliśmy. Ukraina zamknęła” – powiedział Putin.

Na celownik wziął również Polskę. „Drugi system gazociąg Jamał-Europa, która przechodzi przez Polskę. Polska nałożyła sankcje na ten gazociąg i zamknęła go. Czy my to zrobiliśmy? To Polacy zamknęli” – stwierdził.

Zdaniem Putina, Polska zamknęła gazociąg Jamał-Europa, żeby kupować rosyjski gaz od Niemiec w niższej cenie. Jak przekazał, Polska zdecydowała się na takie posunięcie nie tylko ze „względów politycznych”.

Przypomnijmy, na początku września rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że problemy z dostawami gazu do Europy będą trwały, dopóki z Rosji nie zostaną zdjęte sankcje.

Źr. Polsat News