Kanał Generał SVR, którego autor publikuje w serwisie Telegram nieoficjalne informacje dotyczące sytuacji na Kremlu, zamieścił kolejny wpis. Tym razem pisze o spotkaniu, które Władimir Putin miał być zmuszony przerwać.

Kanał Generał SVR regularnie publikuje nowinki z Kremla. Są to rzecz jasna nieoficjalne, a także niepotwierdzone informacje, jednak użytkownicy serwisu Telegram, na którym możemy przeczytać wspomniane rewelacje, uznają, że jest w nich sporo prawdy. Ich zdaniem „Generał SVR” to najprawdopodobniej jeden z przedstawicieli kremlowskiej administracji lub emerytowany wojskowy.

Ostatnio na kanale pojawiła się informacja o spotkaniu, które Putin odbył m.in. z Siergiejem Szojgu. Przeprowadzono je w formie online. Tematem była słaba postawa rosyjskich żołnierzy na froncie oraz fakt, iż ukraińska armia cały czas odbija kolejne, okupowane dotąd przez Rosjan, miejscowości.

Podczas wspomnianego spotkania Putin miał być wściekły. Rzucał przekleństwami i beształ Szojgu. W pewnym momencie, w przypływie złości, miał go nawet usunąć z wideorozmowy.

Na tym jednak nie koniec. Putin miał być tak rozwścieczony, że w pewnym momencie zmuszony był przerwać zorganizowane spotkanie. Wszystko ze względu na atak kaszlu, który miał uniemożliwić mu dalsze kontynuowanie rozmowy z przedstawicielami armii.

Na kanale Generał SVR w serwisie Telegram znajduje się informacja, że Putin miał nawet potrzebować pomocy medycznej. Czy faktycznie do tego doszło? Trudno powiedzieć. Informacje o problemach zdrowotnych Putina pojawiają się bowiem regularnie od wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą.

