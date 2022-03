Wladimir Putin reaguje na sankcje Zachodu. Prezydent Rosji przekonuje, że działania innych państw mają wrogi charakter wobec jego państwa. – Zaczęli coraz aktywniej mówić o przystąpieniu Ukrainy do NATO. Czy rozumiecie, do czego to może doprowadzić? – stwierdził.

Wojska rosyjskie prowadzą inwazję na Ukrainę już dziesiątą dobę. Wojna oprócz drastycznych konsekwencji dla Ukrainy, wywiera także głęboką presję na gospodarkę Rosji. Olbrzymia operacja wojskowa jest kosztowna. Co więcej, w obliczu potężnych sankcji gospodarczych sytuacja ekonomiczna Rosji pogarsza się.

Putin reaguje na sankcje. Uspokaja Rosjan i grozi innym krajom

Do sytuacji odniósł się Władimir Putin. Podczas propagandowego spotkania z kobietami z personelu latającego rosyjskich linii lotniczych, starał się uspokoić reakcje rynków wypowiedziami o stabilnej sytuacji.

-Stan wojenny wprowadza się w kraju zgodnie z prawem dekretem prezydenckim, a w przypadku agresji zewnętrznej, w tym w określonych rejonach działań bojowych, musi on być potwierdzony decyzją Rady Federacji. My nie mamy takiej sytuacji i mam nadzieję, że nie będziemy mieć – oświadczył.

-Stan nadzwyczajny wprowadzany jest również dekretem i decyzją Rady Federacji w przypadku wystąpienia zagrożeń wewnętrznych na dużą skalę. Inny tryb – stan wyjątkowy – jest wprowadzany w regionach lub w całym kraju w przypadku katastrof spowodowanych przez człowieka, klęsk żywiołowych itd – dodał, uzupełniając, że „dzięki Bogu nie ma też czegoś takiego”.

Jednocześnie odniósł się do sankcji Zachodu. – Wiele z tego, co się teraz dzieje, co teraz widzimy, z czym stykamy się, to bez dwóch zdań, sposoby na prowadzenie walki z Rosją. Tak przy okazji, te sankcje, które są nakładane, są podobne do wypowiedzenia wojny – powiedział.

Fake News Allert: będą się pojawiać nieprawdziwe informacje o uznaniu przez Putina sankcji za wypowiedzenie wojny.



To nieprawda! Putin powiedział:



„Sankcje gospodarcze są podobne do wypowiedzenia wojny, ale dzięki Bogu jeszcze do tego nie doszło.”



Proszę o RT, WAŻNE! — RaportWojenny (@handloviec) March 5, 2022

Putin przekonuje, że Ukraina nie może wejść do NATO. – Zaczęli coraz aktywniej mówić o przystąpieniu Ukrainy do NATO. Czy rozumiecie, do czego to może doprowadzić? Albo do czego już doprowadziło? – pytał retorycznie. W tym kontekście przywołał art. 5, który oznacza odpowiedź zbrojną na jakikolwiek atak na członka NATO.

#Sankcje BOLĄ#Putin już straszył arsenałem nuklearnym, teraz mówi to:

„Sankcje wobec Rosji są jak wypowiedzenie nam wojny” (RIA Nowosti)



Zachód musi pójść dalej. Odciąć Rosję od kontraktów na ropę, gaz, węgiel. Inaczej #Rosja nadal będzie rozkręcać #wojna za nasze $€ pic.twitter.com/M0BVGsd5V9 — Łukasz Kijek (@LUKASZKIJEK) March 5, 2022