Władimir Putin w rozmowie z rosyjską telewizją państwową mówił o nowym rodzaju broni, czyli o broni hipersonicznej. Prezydent Rosji stwierdził, że jego państwo jako jedyne na świecie posiada ten rodzaj uzbrojenia. Przyznał jednak, że światowe mocarstwa najprawdopodobniej wkrótce też wejdą w jej posiadanie.

W rozmowie z telewizją rządową Putin mówił, że prawdopodobnie wkrótce inne kraje także wejdą w posiadanie broni hiperdźwiękowej. Zapewnił jednak, że Rosja będzie przygotowana na taki wariant. „Wydaje mi się, że zdołamy przyjemnie zdziwić naszych partnerów tym, że gdy oni zyskają tę broń, to my najprawdopodobniej będziemy mieli środki jej zwalczania” – powiedział.

Rosyjski prezydent zauważył, że prędkość z jaką poruszają się pociski hipersoniczne jest tak duża, że obecnie nikt nie jest w stanie stawić skutecznego oporu. „Na tym polega wyjątkowość naszej sytuacji” – stwierdził Putin.

Czytaj także: Korea Północna grozi USA. „Waszyngton jest zagrożeniem”

Co ciekawe Putin wyraził opinię, że za granicą „są ludzie, którzy chcą, by Rosja była silna”, gdyż „uważają, że gdyby Rosja się nie odrodziła, nie zajęła w świecie swojego godnego miejsca, to świat byłby gorszy i bardziej niebezpieczny”.

Putin stwierdził także, że Rosja rzekomo dobrze radzi sobie z pandemią koronawirusa, z którą w jego ocenie nie radzą sobie Stany Zjednoczone. Jego zdaniem to kwestia m.in. systemu zarządzania. Prezydent Rosji zarzucił także amerykańskim partiom politycznym, że te własny interes stawiają ponad interesem narodu.

Źr. polsatnews.pl