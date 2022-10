Władimir Putin wygłosi we wtorek przemówienie. Eksperci przewidują, że rosyjski przywódca postawi władzom Ukrainy ultimatum. Czego konkretnie może dotyczyć?

Rosyjska inwazja na Ukrainie jest skutecznie wypierana przez naszych sąsiadów. Ukraińska armia odnosi kolejne sukcesy na froncie prowadząc swoją kontrofensywę na terenach, które Kreml już uznał za „swoje”.

Co dalej zrobi Władimir Putin? Prezydent Federacji Rosyjskiej ma już we wtorek wygłosić przemówienie. Niewykluczone, że pojawi się w nim konkretne żądanie skierowane do władz w Kijowie.

Czego możemy się spodziewać? Eksperci już teraz dzielą się spekulacjami na ten temat. „Jutro wystąpienie Władimira Putina, można spodziewać się otwartego ultimatum wobec Ukrainy” – informuje Michał Nowak, autor Raportu z Frontu.

Jutro wystąpienie Władimira Putina, można spodziewać się otwartego ultimatum wobec Ukrainy. — Michał Nowak (@nowakkmichal) October 3, 2022

Bartłomiej Wypartowicz z Defence 24 spodziewa się ultimatum dla armii ukraińskiej. Putin może domagać się opuszczenia wojsk z „terytorium Rosji”.

Jutro Putin w swoim wystąpieniu może ogłosić ultimatum dla Ukraińców.



"Wycofajcie się z terytorium Federacji Rosyjskiej."



Dzisiaj rosyjska Duma ratyfikowała wejście czterech ukraińskich okręgów do Federacji Rosyjskiej. — Bartłomiej Wypartowicz (@WypartowiczBa) October 3, 2022

Ludzie, co wy macie z tym atomem? Putin ma więcej narzędzi w rękach. „Nie strasz ludzi” – kogo ja straszę? — Bartłomiej Wypartowicz (@WypartowiczBa) October 3, 2022

Najpierw ogłosił aneksję terytoriów, których nawet w pełni nie kontroluje, teraz ogłosi ultimatum, kiedy to jego armia dostaje lanie. https://t.co/U9082LZ5Mk — Andrzej Kohut (@aj_kohut) October 3, 2022

Z kolei Adam Eberchardt, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute.