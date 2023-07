W mediach pojawiły się plotki o odejściu Fernando Santosa z reprezentacji Polski. PZPN wydał w tej sprawie komunikat, głos zabrał też rzecznik związku Jakub Kwiatkowski.

Saudyjskie media podają, że Fernando Santos, selekcjoner reprezentacji Polski, ma objąć jedną z drużyn z tamtejszej ekstraklasy. – Santos miałby objąć posadę trenera klubu Al-Shabab. To tam w ubiegłym sezonie występował Grzegorz Krychowiak – pisaliśmy niedawno na wMeritum.pl. Więcej TUTAJ.

Stanowisko w sprawie medialnych doniesień wydał PZPN. Informacja została opublikowana na oficjalnym profilu polskiej federacji piłkarskiej. – Selekcjoner przebywa aktualnie na urlopie. Tydzień temu był w Polsce na meczu Superpucharu Raków – Legia i nie było z jego strony żadnych sygnałów odnośnie zmiany jego planów zawodowych – napisano na profilu PZPN.

Pod wpisem PZPN-u zaroiło się od komentarzy. Jeden z internautów zareagował na to zabawny sposób i oznaczył przy tym rzecznika PZPN, Jakuba Kwiatkowskiego. Co ciekawe, pracownik polskiej federacji piłkarskiej odpowiedział. Zrobił to jednak w wyjątkowo szokujący dla kibiców sposób.

Naprawdę myślisz, że nie próbujemy? — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) July 23, 2023

Wiele wskazuje więc na to, że na ten moment nic nie zostało ustalone.

