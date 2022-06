Od 1 lipca Orlen zmienia zasady dotyczące swojej promocji na paliwo. Nie będzie konieczne już okazywanie kuponów w aplikacji mobilnej – jeżeli na karcie dostępne będą kupony, rabat naliczy się automatycznie. To szczególnie istotne dla kierowców nie korzystających z aplikacji.

Wakacyjna promocja Orlenu obniżająca ceny paliw o 30 groszy za litr wywołała w ostatnim czasie niemałe zamieszanie. Kierowcy chętnie korzystają z promocji, która na ten moment wymaga aktywacji kuponów w aplikacji mobilnej. To nieco wyklucza osoby, które nie korzystają z aplikacji, a okazują jedynie fizyczną kartę.

Obecnie oni również mogą skorzystać z promocji, ale jest to nieco karkołomne. Muszą bowiem wydrukować kupon, który dostępny jest po zalogowaniu na konto, ewentualnie mogą też wykonać jego zdjęcie lub zrzut ekranu.

Od 1 lipca ulegnie to zmianie. Promocja będzie miała dużo prostsze zasady, ponieważ przy okazaniu karty Vitay kupony aktywują się automatycznie, jeżeli oczywiście będą one dostępne. To z pewnością znacznie uprości i przyspieszy cały proces.

Źr.: Autokult